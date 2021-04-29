حبس "الروبي" المتهم في ٢٨ قضية مخدرات وسرقة بسوهاج

128 تذكرة هيروين وشابو

أمرت نيابة سوهاج برئاسة محمود عبدالوهاب، بحبس عامل 4 أيام لإتجاره في المواد المُخدرة المُختلفة مُتخذًا من دائرة مركز سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، بتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بدائرة المركز من ضبط(محمد. م. ا - وشهرته الروبي - 42 سنه - عامل - يُقيم بروافع القصير دائرة المركز - والسابق اتهامه في 28 قضية ما بين اتجار بالمخدرات وسرقة بالإكراه وسرقة وسائل نقل وحيازة أسلحة دون ترخيص).

معاناة يومية.. أهالي جزيرة الخذندارية بسوهاج يُعانون الوصول إلى ضفة المركز.. والكوبري حلم طال انتظاره

وضبط بحوزة المتهم 40 تذكرة هيروين تزن 120 جرام، و88 تذكرة لمادة الشابو المُخدر تزن 250 جرام، ومبلغ 120 جنيهًا، وهاتف محمول شخصي و5 هواتف محمولة متحصلات من عملائه المُتعاطين نظير بيع المواد المخدرة لهم و3 ثلاثة لمبات زجاجية لتعاطي مُخدر الشابو و2 معايير بلاستيكية لتجزئة مُخدر الشابو.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أصدرت حكمها المُتقدم، كما أمرت بإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكميائي بالطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها.