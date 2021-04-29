تحصين 118 ألفا و298 ماشية ضد مرض الجلد العقدى فى الغربية

أعلن الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية اليوم أنه تم تحصين 118 ألفا و298 حيوان من الأبقار والأغنام، ضد مرضى الجلد العقدى، وجدرى الأغنام، وذلك منذ انطلاق الحملة القومية فى 3 أبريل الجاري وحتى اليوم الخميس، على مستوى مراكز ومدن المحافظة.



وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن عملية التحصين تضمنت، 94 ألف و989 من الأبقار، و23 ألف و309 من الأغنام والماعز، .

مناشدا جميع المربين بأهمية التحصين للحيوانات، وأهمية المشاركة لتقديم الحيوانات، ومساعدة الأطباء البيطريين في أداء واجبهم، والتحصين للحيوانات حفاظا عليها.