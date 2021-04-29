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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين رئيس تشارك جمهوها صور من كواليس ملوك الجدعنة

صدى البلد

شاركت الفنانة ياسمين رئيس متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت ياسمين رئيس من كواليس مسلسل ملوك الجدعنة وعلقت قائلة : فاتن حرفوش ، ملوك الجدعنة ، و حازت الصورة علي اعجاب متابعيها و جاءت التعلقات كالاتي : ممثلة عظيمة ، احلي دور ، بتعملي عظمة.

 

وبعد الفضيحة الملفّقة التي طالت فاتن حرفوش (ياسمين رئيس) بأنها تخون خطيبها سريّة (عمرو سعد) مع صديقه سفينة (مصطفى شعبان)، أكمل عنتر (وليد فواز) خطته وتقدّم رسميًا للزواج من فاتن حرفوش، بداعي الحفاظ على سمعتها وشرفها، وتنفيذًا لخطته التي رسمها للزواج منها في النهاية..

ووافق سيد حرفوش (محمد التاجي) على عرض عنتر مضطرًا حتى يحافظ على سمعة ابنته، ولكن عندما أخبرها بأنه وافق، تمسّكت فاتن بالرفض، وحاولت توضيح لوالدها وشقيقتها بأنها مؤامرة ضدها، وأنه تم استدراجها إلى منزل سفينة، ولكن لم يصدقها أحد، وأخبرها والدها بأنه لم يعد بإمكانها الرفض بعد الفضيحة التي أصابتها، فكيف ستتصرف فاتن؟ وهل انتهت بالفعل قصة حبها مع سريّة؟

ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

ياسمين رئيس اطلالات ياسمين رئيس مسلسل ملوك الجدعنة

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