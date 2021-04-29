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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد أعمال شغب .. استقالة الوزيرة الأولى في ايرلندا الشمالية

علم ايرلندا
علم ايرلندا

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل إعلان أرلين فوستر، الوزيرة الأولى في أيرلندا الشمالية، أمس الأربعاء استقالتها في وقت تتصاعد فيه التوترات في المقاطعة البريطانية المنقسمة.

وقالت السياسية البالغة 50 عاما، إنها ستتنحى عن رئاسة الحزب الوحدوي الديموقراطي في 28 مايو وعن منصبها وزيرة أولى نهاية يونيو، واصفة خدمة شعب أيرلندا الشمالية بأنه "أهم امتياز في حياتي".

 وتأتي استقالتها وسط تنامي أزمات حزب الوحدويين في المقاطعة. وكانت ايرلندا الشمالية شهدت في وقت سابق هذا الشهر أعمال شغب استمرت أسبوعا وأسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 88 ضابط شرطة بجروح، عقب اعتراضات للوحدويين الموالين لبريطانيا على ترتيبات متعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويأتي تنحي فوستر عن منصبها بعد ورود تقارير تفيد بأن 75 بالمئة من نواب الحزب الوحدوي الديموقراطي وقعوا رسالة لحجب الثقة عنها.

وأفادت وسائل إعلام محلية عن عدم ارتياح لقرارها إرسال أحد أعضاء الحزب الوحدوي للمشاركة في اجتماع مع مسؤولين إيرلنديين، على الرغم من وجود تفاهمات داخل الحزب بضرورة مقاطعة مثل هذه اللقاءات بسبب بريكست.

 

شمال أيرلندا المقاطعة البريطانية إجراءات الإغلاق في بريطانيا

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