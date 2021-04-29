عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتهاء اجتماع بين وفدي أمريكا وروسيا في فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني

انتهاء اجتماع بين
انتهاء اجتماع بين وفدي أمريكا وروسيا في فيينا

انتهي الاجتماع اليوم الخميس  بين وفدي أمريكا وروسيا في فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني.

وقال مندوب روسيا إن المحادثات مع الوفد الأمريكي في فيينا كانت مفصلة ومفيدة.

مندوب روسيا: الوفدان الأمريكي والروسي يجتمعان غدا في فيينا بشأن الاتفاق النووي

محادثات فيينا.. توافق على تسريع إحياء الاتفاق النووي لعام 2015

وتتواصل هذا الأسبوع المحادثات في فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، ويجمع كافة الأطراف المشاركين فيها حتى الآن على أن صعوبات كثيرة تنتظرهم، كما أكدوا أكثر من مرة أن المسألة قد تطول على الرغم من تأكيدهم على الأجواء الإيجابية.

ويجمع كافة المراقبين على أن عقدة العقد تكمن في مسألة العقوبات التي يمكن لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفعها على الرغم من أن عددا من مسؤوليه كانوا أوضحوا سابقا ألا رفع لكافة العقوبات، وهو ما تطلبه طهران.

في المقابل، أفاد عدد من المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين، وعدد من المصادر المطلعة، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس، اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية الحالية تدرس خيار رفع العقوبات "الصارمة" التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، من أجل إعادة إيران إلى الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق الذي أبرم عام 2015، إلا أن هؤلاء المسؤولين رفضوا التعليق على ماهية العقوبات التي سيتم رفعها، موضحين أن واشنطن مستعدة لرفع العقوبات غير النووية أيضا.

كما نقلت "أسوشييتد برس" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات التي تمنع إيران من تحقيق مصالحها المتوقعة في الاتفاق النووي، بما في ذلك وصولها إلى النظام المالي الدولي والمعاملات بالدولار.

أمريكا روسيا فيينا الاتفاق النووي الإيراني موسكو واشنطن

موضوعات متعلقة

مندوب روسيا: الوفدان الأمريكي والروسي يجتمعان غدا في فيينا بشأن الاتفاق النووي

محادثات فيينا.. توافق على تسريع إحياء الاتفاق النووي لعام 2015

ترشيحاتنا

نعتز بالدور الوطنى لأبناء مصر الشرفاء.. وزير الداخلية يهنئ وزير القوى العاملة بعيد العمال

الدوري الممتاز.. موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب والقناة الناقلة

تعرف علي حل مشكلة خروج دخان ابيض من شكمان السيارة

شعبة المستوردين: «الجمارك» شهدت نقلة نوعية في منظومة تحديث الإدارة الجمركية

خلال 24 ساعة.. ضبط 13 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة

مزقاها بـ 8 طعنات.. تجديد حبس فتاة وخطيبها بتهمة قتل والدتها فى القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاب يقتل أمه بـ "سكين" بعد أن حاولت منعه من الانتحار

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين جديدين

في غيبوبة بالعناية المركزة.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

سورة قرآنية تزيد في الرزق وتقي من الفقر.. الإفتاء تكشف عنها

مستشار الرئيس للصحة: مضطرون لفرض إغلاق وحظر تجول حال عدم التزام المواطنين

معجزات لمن يداوم على صلاة الضحى .. تعرف عليها

التعليم تعلن انتهاء الدراسة وبدء الإجازة الصيفية لطلاب صفوف النقل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ