انتهاء اجتماع بين وفدي أمريكا وروسيا في فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني

انتهي الاجتماع اليوم الخميس بين وفدي أمريكا وروسيا في فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني.

وقال مندوب روسيا إن المحادثات مع الوفد الأمريكي في فيينا كانت مفصلة ومفيدة.

وتتواصل هذا الأسبوع المحادثات في فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، ويجمع كافة الأطراف المشاركين فيها حتى الآن على أن صعوبات كثيرة تنتظرهم، كما أكدوا أكثر من مرة أن المسألة قد تطول على الرغم من تأكيدهم على الأجواء الإيجابية.

ويجمع كافة المراقبين على أن عقدة العقد تكمن في مسألة العقوبات التي يمكن لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفعها على الرغم من أن عددا من مسؤوليه كانوا أوضحوا سابقا ألا رفع لكافة العقوبات، وهو ما تطلبه طهران.

في المقابل، أفاد عدد من المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين، وعدد من المصادر المطلعة، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس، اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية الحالية تدرس خيار رفع العقوبات "الصارمة" التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، من أجل إعادة إيران إلى الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق الذي أبرم عام 2015، إلا أن هؤلاء المسؤولين رفضوا التعليق على ماهية العقوبات التي سيتم رفعها، موضحين أن واشنطن مستعدة لرفع العقوبات غير النووية أيضا.

كما نقلت "أسوشييتد برس" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات التي تمنع إيران من تحقيق مصالحها المتوقعة في الاتفاق النووي، بما في ذلك وصولها إلى النظام المالي الدولي والمعاملات بالدولار.