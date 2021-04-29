اليوم.. نيللي كريم تواجه "شيخ الحارة والجريئة" على القاهرة والناس

تحل النجمة نيللي كريم ضيفة في الحلقة السابعة عشر من برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بموسمه الخامس، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس".

تفتح نيللي قلبها وتجيب على العديد من الأسئلة الخاصة بحياتها الشخصية وعلاقتها بزملائها وآرائها تجاه بعض الأحداث الأخيرة التي تخص فنانين آخرين، كما فاجأ شيخ الحارة نيللي كريم بالعديد من الأسرار الحصرية التي تذاع لأول مرة بالإضافة لرقص نيللي مع إيناس الدغيدي على مهرجان بنت الجيران في نهاية البرنامج.

جدير بالذكر أن فقرات برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بالموسم الخامس، تحتوي على الفقرات الآتية "مثلث الخطر، سيرتك على كل لسان، درجة حرارتك، أبيض وأسود، شيخ الحارة، عدو ولا حبيب، ماذا لو، اللحظة الحرجة".

كما فاجأ فريق البرنامج ضيوف حلقات "شيخ الحارة" في نهاية الحلقة بنقلهم إلى العالم الإفتراضي، وهو الذي قوبل برد فعل متباين بين خوف ورعب ودهشة واستمتاع بالمفاجأة التي كانت البديل لامتناع الضيوف عن الإجابة على أي من أسئلة مثلث الخطر.

"شيخ الحارة والجريئة" يوميًا في شهر رمضان المبارك عقب آذان المغرب مباشرة الساعة 6:25 مساءً والإعادة 12 منتصف الليل.