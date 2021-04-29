بعد نجاح الحلقة الـ 17 .. معلومات عن مسلسل ضل راجل

تصدرت الحلقة السابعة عشر من مسلسل “ضل راجل” مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

كشفت الأحداث تورط عمرو صديق سيف النجار في قصة تصوير الحادث بالفيديو، وأنه هو من اتفق مع خميس على تتبع زملائه وتصويرهم للضغط عليهم مستقبلا بهذا الفيديو، لكن خميس طمع في المزيد من الأموال وتواصل مع جلال.

تمكن جلال من جمع الأموال بالاستلاف من زملائه وأصدقائه، وذهب إلى خميس لدفع الأموال له وحينما لم يجب على هاتفه زاره في منزله ودخل من شباك المنزل ليجده مقتولا ويتورط في الحادث.

حاول والد غادة إغراء كابتن جلال بالأموال ومساعدته على علاج زوجته في الخارج، لكنه رفض وطرد المندوب الذي أرسله له، لعدم رغبته في الحصول على المساعدة على حساب حق ابنته.

أظهرت الأحداث قصة وفاة زوجة ضابط المباحث، بعدما تعرضت للاغتيال ضربا بالرصاص بدلا من زوجها أمام منزلهما حينما كانت حاملا في ابنه، في الوقت نفسه بدأت علاقته بالطبيبة ملك في التطور.

مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 11.30 مساء، بطولة كل من: ياسر جلال، ونرمين الفقى، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.