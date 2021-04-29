بالبدلة.. شاهد | إطلالة انيقة لـ أحمد مكي عبر انستجرام

نشر الفنان احمد مكي صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر أحمد مكي بإطلالة أنيقة بالبدلة، وعلق علي الصورة قائلا: صباح الخير والطاقة الايجابية صباح مبارك بذكر الله.

وحازت الصورة علي إعجاب متابعيه وجاءت التعليقات كالاتي: شياكة، نجم النجوم، الأسطورة.

وكانت بدأت أحداث الحلقة السادسة عشر لمسلسل الاختيار 2، بذهاب الضابط ذكريا يونس (كريم عبد العزيز) إلى زوجة الضابط الشهيد محمد مبروك (بشرى) ويخبرها بأنه سوف يكون بجوارها ولن يتركها لحظة هو وباقي زملائه.

ووثقت الحلقة السادسة عشرة لمسلسل الاختيار 2، أحداث الشغب التي افتعلتها جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة عين شمس، ضمن سلسلة أعمال العنف والشغب بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وعرضت الحلقة فيديوهات حقيقة لأعمال العنف، ووثقت لحادث استشهاد الصحفية ميادة أشرف، وماري سامح الواقع في 28 مارس عام 2014.

ويسعى الأمن الوطني، للقبض على أحد البلطجية الذي ينتمي لجماعة الإخوان ويقود عمليات الشغب والعنف في منطقة عين شمس، كما وثقت الحلقة لعملية الانفجار التي حدثت أمام جامعة القاهرة، وراح ضحيته العميد طارق المرجاوي.



وتقوم قوات الأمن المركزي، بقيادة الضابط يوسف رفاعي (أحمد مكي) بمداهمة أحد الأوكار الإرهابية بمنطقة عين شمس، ويتم قتل البلطجي الإرهاب أبو الليل (رضا إدريس)، ويصاب الضابط يوسف بطلق ناري في قدمه.



يقوم الطبيب بإخبار الضابط يوسف، بأنه لن يتمكن من استئصال الرصاص حتى لا يتم قطع الوتر والتأثير على قدمه، ويقوم الضابط زكريا بالقبض على إخواني يقوم بلم التبرعات لسوريا، ويتم تقديمها للجماعات الإرهابية.



وتختتم أحداث الحلقة السادسة عشر لمسلسل الاختيار 3، بقيام الأمن الوطني بنصب كمين لأحد العناصر الإرهابية الخطرة التي تقوم بلم تبرعات، من أجل تمويل الإرهاب.



مسلسل الاختيار 2 ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.