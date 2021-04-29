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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلال 24 ساعة.. ضبط 13 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة

حملات امنية
حملات امنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

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وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن ضبط 13018 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 12968 شخص وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 50 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير 934 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط 366 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (3650) أرجيلة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة و جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

ويأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

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