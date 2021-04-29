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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الشرطة الأمريكية

من جديد.. وفاة شاب على أيدي الشرطة الأمريكية بعد توقيفه والكاميرا توثق.. فيديو

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا بعنوان، وفاة شاب على أيدي الشرطة الأمريكية بعد توقيفه والكاميرا توثق ما حدث.


ووفقا للتقرير، نشرت الشرطة في مدينة ألاميدا في ولاية كاليفورنيا مساء الثلاثاء تسجيل فيديو يظهر فيه شرطيون يثبتون رجلا على الأرض لأكثر من خمس دقائق، في عملية توقيف انتهت بوفاة الموقوف.

ويذكر هذا الحادث الذي أدى إلى وفاة ماريو غونزاليس (26 عاما) في 19 أبريل في ألاميدا قرب سان فرانسيسكو، بموت جورج فلويد العام الماضي في مينيابوليس اختناقا بعدما ركع الشرطي ديريك شوفين على رقبته لأكثر من تسع دقائق بينما كان مكبّل اليدين ويستغيث للسماح له بالتنفّس.

وقالت شرطة ألاميدا في البداية أن غونزاليس توفي بسبب "حالة صحية طارئة" ووعدت بإجراء تحقيق شفاف ومستقل في ملابسات الحادث. لكن عائلة الشاب وهو من سكان أوكلاند، رفضت هذا التفسير بشكل قاطع بعد مشاهدة الفيديو الذي يظهر عملية التوقيف.


 

الشرطة الأمريكية الولايات المتحدة الكاميرا ولاية كاليفورنيا سان فرانسيسكو

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