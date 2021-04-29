مندوب لبييا بالأمم المتحدة: مجلس الأمن يعقد اجتماعاً غير رسمي لمناقشة ملف المرتزقة

قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الطاهر السني إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا غير رسمي، اليوم الخميس؛ لمناقشة آخر الأوضاع في ليبيا، خصوصا ملف المرتزقة.



وأوضح السني حسبما ذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية، أن الاجتماع جاء بالتنسيق مع المجموعة الأفريقية في المجلس، حيث سيتناول سبل مواجهة هذا التحدي.

وأشار إلى أن مجلس الأمن سيتطرق إلى تأثير هذا الملف على دول الجوار والساحل الأفريقي كما يحدث هذه الأيام، وسيقدم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا إيان كوبيش طلب إحاطة بالخصوص.