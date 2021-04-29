يستضيف فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب اليوم، الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب والقناة الناقلة:

وتقام مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.

الزمالك ضد المقاولون العرب:

ويسعى فريق الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتأمين صدارته لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز مؤقتا.

ويعاني الزمالك من غيابات عديدة في مباريات اليوم، أبرزها محمد أبو جبل ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح للإصابة، وسيف الدين الجزيري للإيقاف.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش، أحمد نادر السيد.

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، عبد الله جمعة، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، يوسف أوباما، محمد أشرف "روقا"، إسلام جابر، محمود عبدالعزيز، أحمد سيد “زيزو”، محمود عبدالرازق “شيكابالا”، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: حميد أحداد، مروان حمدي.

على الجانب الآخر، يطمح فريق المقاولون العرب في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك لمواصلة الابتعاد عن منطقة الهبوط.

ترتيب الزمالك والمقاولون العرب:

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراتين مؤجلتين، بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز الـ 13 برصيد 18 نقطة.