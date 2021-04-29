بعد اعتماد كلية التربية بحلوان من هيئة ضمان الجودة.. رئيس الجامعة: الاعتماد يؤكد المستوى المرموق الذي وصلنا إليه..وعميد الكلية: نتيجة تعاون أعضاء هيئة التدريس

ماجد نجم: جامعة حلوان تستهدف الحصول على الاعتماد الأكاديمي لجميع كلياتها

إيهاب حمزة : الاعتماد جاء بتكاتف وتعاون وتضافر كافة العاملين بالكلية

ماجد نجم : تهتم بإعداد أجيال قادرة على الوفاء بمتطلبات عمليات التنمية المستدامة

حصلت كلية التربية بجامعة حلوان على اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وذلك بعد استيفاء كافة المعايير الأكاديمية لمتطلبات الجودة التى ترتبط بالقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية.

هنأ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة كلية التربية بالجامعة وقياداتها بهذا الاعتماد المشرف ولفت إلى أن الجامعة تستهدف من الحصول على الاعتماد الأكاديمي لكلياتها، ضمان الحفاظ على جودة البرامج التعليمية والبحثية، والريادة والتقدم والازدهار المستمر، مشيرًا إلى أن هذا الاعتماد يؤكد المستوى المرموق الذي وصلت إليه الجامعة وكلياتها فيما يخص جودة التعليم.

وأكد الدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية أن هذا الاعتماد لم يكن ليتحقق بدون دعم من رئيس الجامعة الدكتور ماجد نجم وتقديره البالغ لأهمية الارتقاء بالكلية وبخاصة فى مجالات جودة التعليم.

وأضاف عميد كلية التربية أن الاعتماد جاء بتكاتف وتعاون وتضافر كافة العاملين بالكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب ومساهمة خريجي الكلية ودعم كامل من إدارة الجامعة بكافة قطاعاتها، إيمانا منهم بأن الكلية أصبحت أحد أهم المؤسسات الفاعلة في مجال التربية وهو ما يؤكده الوعي الذي يتمتع به الدارسين بها وقدراتهم على قيادة قاطرة البناء والتنمية فى المرحلة الراهنة والقادمة.

دورات تدريبية بخصم 50%

وفى إطار متصل أعلنت وكالة كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية، والدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن تقديم الدورات التدريبية فى شتى المجالات لطلاب الجامعة بخصم ٥٠% .

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان على أن الجامعة تهتم بإعداد أجيال قادرة على الوفاء بمتطلبات عمليات التنمية المستدامة، ومواكبة تطورات العصر والإبداع، وزيادة خبراتهم لجعل البيئة التعليمية بيئة تحاكي الواقع وفقا للمتطلبات الجديدة وترسيخ الأسس العلمية، جنبا إلى جنب توفير فرص عمل متميزة ومناسبة لأبنائنا الطلاب من جامعة حلوان.

أفاد الدكتور إيهاب حمزة أن الدورات التدريبية التى تقدمها الكلية تأتي انطلاقا من تحقيق مبدأ المنافسة والاستعداد لسوق العمل من أجل الحصول على فرص أعلى فى التوظيف، وذلك فى إطار حرص الجامعة على خدمة طلابها وتحقيق التنمية المستدامة .

وعلى صعيد متصل أوضحت الدكتورة حنان كريمة أن مركز تعليم الكبار بالكلية يعقد دورة تدريبية عن إخراج وعرض المنتجات باستخدام برامج التصميم ثلاثية الأبعاد، بهدف التعرف على برامج التصميم ودورها فى عرض المنتجات، والتعرف على برنامجى (Rhino) و (keyshot).

ويقوم بالتدريب الدكتور أحمد رأفت، الدكتورة أمل عبد الرازق وتتناول الدورة التدريبية عدة محاور منها " أساليب عرض المنتجات، برامج التصميم ثلاثية الأبعاد، وتطبيقات عملية .

ويمكن الحجز والاستعلام عن الدورة التدريبية عبر صفحة المركز على الموقع التالى:

https://www.facebook.com/groups/349982949444395/?ref=share

