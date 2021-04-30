عمرو دياب خذلني .. عمرو مصطفى يثير ضجة بتصريحاته

حلّ الملحن عمرو مصطفى ضيفاً على برنامج "العرافة"، وتحدث عن العديد من المراحل في حياته وكشف عن الأمور المتعلقة بعلاقاته مع الفنانين .

وكشف مصطفى عن العديد من الأسرار بعلاقاته بالفنان عمرو دياب، قائلاً: “عمرو دياب نجح بسبب أعمالي"، وأشار خلال حديثه إلي أن الفنان تامر حسني مازال أمامه طريق طويل، ورأي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي فيه هو مجاملة.

وقال عمرو مصطفى إنه لا يحب الحديث عن حياته الشخصية ، وإنه كان في إجازة لمدة عام ونصف لكي يكون فقط بجانب أولاده في فترة المراهقة.

ولمزيد من التفاصيل حول تصريحات الفنان عمرو مصطفى ببرنامج العرافة شاهد الفيديو جراف التالي.