مصرع طفل غرقا في ترعة بالإسماعيلية

لقي طفل في العاشرة من عمره مصرعه غرقاً في ترعة الإسماعيلية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء.



وكان قد اكتشف بعض الأهالي وجود "جثة" لطفل بدون ملابسه تطفو علي مياه الترعة قرب منطقة "كوبري الجلاء" ونجح الأهالي في استخراجه.

وتلقي اللواء ياسر نشأت إخطاراً من شرطة النجدة يفيد وفاة الطفل، وانتقلت الشرطة إلي مكان الواقعة فيما تم التحفظ علي جثمان بمشرحة المستشفي لحين الانتهاء من التحقيقات.

ويعتبر الجثمان هو الثان خلال 24 ساعة اذ عثر أهالي عزبة صبري التابعة لمركز ومدينة القصاصين علي جثة لشاب يرجح انه في الثلاثينيات من العمر غريق في الترعة.

وانتقل ضباط المباحث الجنائية إلي مكان الواقعة لاستخراج الجثمان، فيما رجحت المصادر الامنية عدم ودود شبهة جنائية في الواقعة.

وأكدت المصادر عن أن المتوفى غير معلوم لأهالي القرية أو القرى المجاورة، فيما شملت المباحث الجنائية فريق بحث لمحاولة التعرف على الجثمان، فيما أرسل مركز شرطة القصاصين مواصفات المتوفى إلى جميع الأقسام والمراكز لمتابعة أسماء وأوصاف المبلغ.