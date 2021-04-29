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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لم يغادر المستشفى.. تفاصيل وفاة صاحب أشهر ضحكة في العالم

صدى البلد

أكدت وسائل إعلام إسبانية وفاة الممثل الإسباني الشهير خوان خويا بورجا، عن عمر يناهز 65 عامًا حيث تدهور وضعه الصحي إثر خضوعه لعملية جراحية استئصل فيها ساقه نتيجة مضاعفات بسبب مرض السكر والتهاب في الأوعية الدموية في مستشفى دي لا كاريداد في إشبيلية، سبتمبر الماضي، حيث ظل بالمستشفي حتي وفاته المنية، أمس الأربعاء.

ويعد خوان خويا  بورجا صاحب أشهر ضحكة انتشرت في السنوات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حقق فيديو له يظهر فيه يطلق النكات ويمزح مع مقدم برنامج تليفزيوني عام 2007م انتشارًا واسعًا على الإنترنت، وتفاعل الكثيرون معه ووضعوا مقاطع صوتية بلغات عدة على المقطع.

واشتهر الممثل في إسبانيا بلقب "إيل ريسيتاس"  بعد مشاركته في البرنامج الحواري على التلفزيون الإسباني والذي روى  فيه قصة طريفة من حياته متعلقة بعمله غاسلًا للصحون في مطعم على شاطئ البحر، وقام ذات مرة بترك  20 مقلاة وسخة في البحر لغسلها، ففقدها جميعًا إلا واحدة فقط سحبها الجزر البحري.

واندهش «إل ريستس» من شهرته وقتها في جميع أنحاء العالم، معلقًا: «في فرنسا، إنهم مجنونون بي»، لافتًا إلى أن آخر المعجبين به وبضحكته كانوا بعض الصينيين الذين تعرف عليهم من خلال المتجر المجاور لمنزله. 

ومن أبرز أعماله الفنية مشاركته في الفيلم الإسباني الكوميدي «Torrent 3»، ومشاركته في المسلسل التلفزيوني الأسباني الشهير «Episode dated»، كما شارك في عدد من المسلسلات التلفزيونية والبرامج بعد شهرته الكبيرة. 

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