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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

على مدار 20 يوما..

ريلمي تبيع 10 آلاف وحدة يوميا من هذا الهاتف

هاتف Realme GT Neo
هاتف Realme GT Neo

كشفت شركة ريلمي Realme عن أحدث هواتفها الذكية الرائدة خلال الشهر الماضي، حيث انطلق Realme GT Neo إلى السوق الصينية كهاتف ألعاب بفضل معالج Dimensity 1200، الذي يأتي لأول مرة مع هواتف الشركة، ويمتاز الهاتف بتصميم جريء ومبتكر.

 

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، باعت شركة ريلمي الصينية، 200 ألف وحدة من هاتف Realme GT Neo، منذ طرحه للبيع في الصين يوم 8 أبريل المنصرم.

 

 

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وتكشف عملية حسابية أجراها الموقع التقني، حول عدد الوحدات المباعة من هاتف ريلمي، أن الهاتف الذي يعمل بطاقة معالج Dimensity 1200، تم طرحه للبيع منذ 20 يوما تقريبا، ونظرا لإجمالي الوحدات المباعة، فإن الشركة الصينية باعت حوالى 10 آلاف وحدة من GT Neo في اليوم الواحد.

 

مواصفات هاتف ريلمي Realme GT Neo

ويعد Realme GT Neo هاتفًا مميزاً، بفضل شاشة قوية من نوع Super AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، تتميز بدقة عرض Full HD +، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا في الثانية، ومعدل لمس يبلغ 360 هرتز.

 

ويعمل هاتف Realme GT Neo، بواسطة معالج قوى من إنتاج شركة ميدياتك يأتي لأول مرة ضمن هواتف ريلمي، من نوع  Dimensity 1200، مقترنا ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 6 أو 8 أو 12 جيجابايت، وخياران لسعة ذاكرة التخزين الداخلية بسعتي 64 أو 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

 

وتحتوي شاشة هاتف Realme GT Neo، على نوتش على شكل ثقب أعلى الزاوية اليسرى مخصص للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 16 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا ثلاثية بدقة 64 و 8 و 2 ميجابيكسل على التوالي.

 

سعر هاتف ريلمي Realme GT Neo

ويتمتع هاتف Realme GT Neo، ببطارية بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 50 وات، مع شاحن بقوة 65 وات داخل الصندوق، ويتوفر الهاتف للبيع في الصين مقابل سعر حوالي 277 دولارا (أي ما يعادل 4 آلاف و300 جنيه مصري).

 

Realme GT Neo
هاتف Realme GT Neo
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