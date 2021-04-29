المالية : تنسيق مع البنوك والصناعة لدعم المصدرين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تعاوناً بين القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات فى المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، على نحو يُسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدي صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.

أوضح وزير المالية في تصريحات له اليوم أن المرحلة الأولى استغرقت نحو شهرين من أول يوم لفتح باب تلقى الطلبات حتى آخر يوم صرف.

وذكر وزير المالية أن وزارته مستمرة فى سداد المبالغ المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية ودعم الصادرات من خلال المرحلة الثانية لمبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين».

وأعلنت الوزارة عن صرف ٢.٤ مليار جنيه لدعم ٥٥٠ شركة مصدرة في شهرين حيث من المقرر دعم المصدرين بقيمة تصل لـ 25 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.