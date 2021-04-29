الحلقة الـ 16 من مسلسل "الإختيار2".. تفاصيل استشهاد العميد طارق المرجاوي

مسلسل "الإختيار 2"

سلطت الحلقة الـ 16 من مسلسل "الإختيار2"، الضوء على قضية استشهاد العميد طارق المرجاوي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة السابق، والذي قضي 29 عاما من عمره في جهاز الشرطة منذ تخرجه عام 1985، وخلال السطور التالية يستعرض "صدى البلد" قصه استشهاد العميد "المرجاوي" أثناء حادثة انفجارات جامعة القاهرة والقبض على المتسببين بها واعترافاتهم.

بدأت القصة خلال الساعات الأولي من صباح يوم 2 أبريل عام 2014، حيث كان العميد "طارق المرجاوي" وقتها يمارس مهام عمله كرئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، وكان في موقع الحادث لمتابعة التجهيزات الأمنية الموجودة في محيطات جامعة القاهرة ومديرية أمن الجيزة وميدان النهضة، وطرق تأمين تلك المنشآت الحيوية.

وقوع الإنفجارات واستشهاد "المرجاوي" وإصابة 8 آخرين

وأثناء تواجد العميد طارق المرجاوي مع قوات التأمين أمام البوابة الرئيسية لجامعة القاهرة، تم تفجير عبوة ناسفة كانت قد زرعت لاحقا بالقرب من تواجدات الشرطة، ما أدي إلي وقوع عدد 8 إصابات من رجال الأمن من بينهم نائب مدير أمن الجيزة، بجانب استشهاد العميد طارق المرجاوي.

على إثر هذا الإنفجار تم نقل "المرجاوي" إلي المستشفي متأثرا بإصابته البالغة، إلا أن جميع محاولات إسعافه فشلت، وأكد الطب الشرعي ان الانفجار الذي وقع تسبب له في جروح تهتكية في الرأس والوجه والطرفين السفليين ومنطقة الصدر.

من هو العميد "طارق المرجاوي"

طارق المرجاوي هو أحد ضباط الشرطة المخلصين والذي تخرج في كلية الشرطة عام 1985، وتدرج في المناصب طوال مسيرته التى استمرت 29 عاما، فبمجرد تخرجه التحق بقطاع الأمن المركزي، وهذه أبرز المناصب التى توالها خلال عمله:

ضابط مباحث النشل

معاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكررور

رئيس مباحث العمرانية

رئيس مباحث البدرشين

رئيس مباحث الدقي

رئيس مباحث مرور الجيزة

رئيس مباحث غرب الجيزةتخرجه

تحقيقات النيابة عن الحادثة

كشفت تحقيقات النيابية عن أنه كان يوجد 4 عبوات ناسفة مضبوطة على وضعية التفجير عن بعد بمحيط جامعة القاهرة، وأنه قد انفجرت بالفعل 3عبوات، فيما تمكن خبراء المفرقعات من إبطال القنبلة الراعبة والتى كانت موضوعة بالقرب من مبني كلية التجارة.

وأوضحت التحقيقات أن من زرعوا القنابل كانوا يستهدفون قتل أكبر عدد ممكن من الطلاب والضباط لإثارة الفزع ونشر فكرة عدم تمكن الشرطة من تأمين المنشئات الحيوية.

جرائم تنظيم "اجناد مصر" الإرهابي

أعلن تنظيم أجناد مصر الإرهابي، بقيادة زعيمهم الإرهابي همام عطية، عن تبنيه للحادثة وأنهم المسؤلون عنه، كما أعلنوا تبنيهم للعديد من الجرائم الأخري في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، والتي اسفرت عن استشهاد عدد من رجال ومجندي الشرطة.

بعدما تمكنت قوات الأمن من القبض على عدد من أعضاء خلية "أجناد مصر" اعترفوا أنهم نفذوا 11حادثا إرهابية فى الجيزة من بينهم حادث تفجيرات جامعة القاهرة التى استشهد على إثرها العميد طارق المرجاوي.

استهداف رجال الشرطة والجيش عبر زرع العبوات بشتي الطرق

وقال أحد المتهمين في اعترافته: "إن الجماعة تستهدف رجال الشرطة والجيش واغتيالهم عن طريق زرع العبوات الناسفة، وأنه كان مسؤولا عن عمليات التجنيد داخل الخلية، بينما كان يتولي الارهابي همام عطية تصنيع المواد المتفجرة، وكنا نزرعها في أكشاك المرور أو لصقها بمغناطيس في سيارات الجيش والشرطة وتفجيرها عن بعد باستخدام شرائح الهواتف المحمولة".

وأعترف المتهم بأنه شارك في اغتيال كلا من "العميد طارف المرجاوي، والمقدم محمد جمال، والعميد أحمد زكي، وأحد الضباط الاحتياط السابقين بالقوات المسلحة، باستخدام اسلوب العبوات، كما واعترف بإستهدافهم كمائن عبود والسواح ونقطة عبور المحور وقسم شرطة الطالبية".

استهداف "همام عطية" زعيم "أجناد مصر" ومقتله

نجحت قوات الأمن الوطني من خلال التحقيقات في تحديد مكان الإرهابي همام عطية بمنطقة الطوابق بفيصل، وتم استهدافه وتبادل إطلاق النيران معه، حتي تمكنت القوات من قتله، لتكون ضربة موجعة للتنظيم بالقضاء على زعيمه والقبض على عدد كبير من أعضاءه.

وفي العام الماضي نفذت وزارة الداخلية أحكام الإعدام على 13 من خلية أجناد مصر، بعد صدور حكم الجنايات وتأييد محكمة النقض عليه.