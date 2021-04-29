أسلحة نارية ومخدرات.. الأمن العام يشن حملات أمنية على المخالفين بالفيوم

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية حملة أمنية مكبرة بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى إستهدفت (دائرة مركز شرطة سنهور).

أسفرت جهودها عن ضبط (5) قطعة سلاح نارى بحوزة 5 متهمين " لأحدهم معلومات جنائية" وضبط (3) قضايا مخدرات .. ضبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة ، بحوزة 3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية" وضبط قطعة سلاح أبيض.. بحوزة متهم "له معلومات جنائية" و تنفيذ (153) حكم قضائى متنوع وضبط (3) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.

وذلك فى إطار الجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .



