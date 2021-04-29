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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النقد العربي يشرح آليات تطبيق الشمول العربي

صدى البلد

 أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي، مدير صندوق النقد العربي، أن الصندوق يقوم بدور هام لدعم الشمول المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على النمو الاقتصادي، من خلال حشد الموارد لزيادة معدلات الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.

وأشاد الحميدي في تصريحات له اليوم ،  بالاهتمام المتزايد الذي باتت تحظى به القضايا المتعلقة بتعزيز الشمول المالي من قبل صانعي السياسات في الدول العربية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على مواجهة تحديات الفقر والبطالة وإرساء العدالة الاجتماعية.

 

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ونوه  بجهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، من حيث الحرص على مواصلة إيلاء قضايا تحسين الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية ذات الجودة والتكاليف المقبولة، ومنحها الأهمية والأولوية المناسبتين في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة، ونشر ثقافة التمويل المسؤول في العمل المصرفي.

  بجانب الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة في تقديم الخدمات المالية، وتطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار في هذا المجال، إضافة لمتابعة مساعي الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي والمصرفي وتشجيع تطور وتوسع الخدمات المالية غير المصرفية.

كما تسعي المصارف المركزية  لتطوير السياسات والبرامج التي تعزز الشفافية في المعاملات المالية والمصرفية.

واشاد بمنصة "بنى" للمدفوعات العربية التي استكمل إنشاءها صندوق النقد العربي مؤخراً، ودورها في تقديم خدمات مبتكرة وفقاً للمعايير الدولية وأحدث الممارسات والتقنيات، متطلعاً لدور المنصة في تشجيع تطوير الخدمات المالية الرقمية في المنطقة العربية وربط الدول العربية بالشركاء التجاريين.


 

الدول العربية صندوق النقد المعاملات المالية البنية التحتية النمو الاقتصادي فرص عمل

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