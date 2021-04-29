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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يشيد بحملات تطبيق الإجراءات الاحترازية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالحملات التي شهدتها مساء أمس مدن ومراكز كفر الشيخ ودسوق وبلطيم وبيلا، للتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية، موجهاً باستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.

 

وناشد محافظ كفر الشيخ، أصحاب المطاعم والكافيهات والمحال بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا، والالتزام التام بما تم إعلانه من قرارات وإجراءات فى هذا الخصوص للحد من انتشار الفيروس.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه لا يرغب في غلق المحال والمطاعم، ولكن أصحاب المحلات والمطاعم هم من يتخذون قرار غلق محالهم أو مقاهيهم لمخالفتهم للإجراءات الاحترازية، وصحة المواطن والأسر هي الأهم، فأي تهاون في ذلك سيؤدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، .

 

مشيداً بالتعاون بين القطاعات الصحية، الصحة والتأمين و والإسعاف والجامعة " في استقبال وعلاج مرضى كورونا والمشتبه فيهم .

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