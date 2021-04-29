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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

القومي لثقافة الطفل يدشن أول لاعب أراجوز من ذوي الهمم في ختام احتفالات أهلا رمضان

المركز القومي لثقافة
المركز القومي لثقافة الطفل

احتفل المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف بتدشين أول لاعب أراجوز من الأطفال ذوي الهمم حيث قام الفنان ولاعب الأراجوز الشهير سيد السويسي بتعليم الطفل إسلام أحمد محمد من الأطفال ذوي الهمم فن الأراجوز واللعب بالأمانة، وفي الليلة التاسعة والختامية من احتفالات ليالي رمضان الثقافية "أهلا رمضان" قام الطفل إسلام بأداء أولى فقراته، وقام الكاتب محمد ناصف بإهداء درع المركز للفنان سيد السويسي لجهده الكبير ونجاحه الصعب في تعليم وتدريب إسلام على مدار أكثر من خمسة شهور متتابعين عن طريق الأون لاين منذ إقامة الملتقى الثاني للأراجوز المصري والعرائس بالحديقة الثقافية في شهر نوفمبر الماضي، وتم تسليم ميدالية المركز الذهبية للفنان الصغير إسلام أحمد محمد وشهادة تقدير.

وعلى صعيد الأنشطة على مسرح الطفل قدمت فرقة الفنان سيد السويسي مجموعة من أغاني السويس بالسمسمية، كما تم تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية حيث تم عمل مجموعة من ورش الفنون في الساحة الخضراء منها ورشة تاج بالورق، ورشة اصنع لعبتك، ماسك، ورشة خزف، ورشة فزورة في مروحة، ورشة ألعاب شعبية وألغاز، وفي ركن ذوي الهمم  تم عمل ورشة ثعبان بالورق من خلال إعادة تدوير المخلفات.
وفي البرجولا قدمت فرقة كذالون للعرائس والمسرح الأسود عروض الليلة التاسعة والأخيرة عرضين "سوء الظن" بتقنية المسرح الأسود قصة عصام أبو دنيا، حوار أحمد جابرو"البيانولا" بعرائس الماريونت إخراج : شعبان أبو الفضل، العرض الثاني (البيانولا)  استعراض، إخراج شعبان أبو الفضل.

وعلى المسرح الكبير اختتم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية الفعاليات بفقرة السيرك وعرض مسرحية "رمضان جانا".


على الجانب الآخر اختتم المركز القومي لثقافة الطفل أنشطته الثقافية والفنية التي كان يقدمها في معرض فيصل للكتاب والذي شارك فيه المركز بمعرض لأحدث الإصدارات ومجموعة من الورش الفنية والعروض الترفيهية.

المركز القومي لثقافة الطفل الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف فعاليات ثقافية امشطة متنوعة اخبار ثقافية

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