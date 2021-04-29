عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنمو 8%

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تحقق 977 مليون دولار خلال الربع الأول من 2021

صدى البلد

ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية بنسبة 8%  خلال الربع الأول من عام 2021 لتحقق 977 مليون دولار في مقابل  908 ملايين دولار خلال الربع الأول من 2020.

وقال المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات القطاع حققت نمو 2% خلال شهر يناير لتبلغ 293 مليون دولار، كما نمت بنسبة 17% خلال فبراير لتبلع 344 مليون دولار، لتزيد بنسبة 4% خلال شهر مارس لتحقق 340 مليون دولار.


وأوضح أن المجلس يعمل حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية من الدراسة التي أعلن عنها في نهاية شهر مارس 2021 والتي اثمرت نتائجها في المرحلة الأولى عن تحديد نسب النمو المتوقعة في قطاع الصناعات الغذائية وأهم الأسواق المستهدفة لنمو الصادرات وتحديد أهم المعوقات الداخلية والخارجية للعمل على حلها.

التصديري للأثاث: ارتفاع صادرات مصر لـ64 مليون دولار خلال الربع الأول من 2021

2.91 مليار دولار قيمة صادرات البرازيل إلى العالم العربي في الربع الأول من 2021

وأضاف أن ذلك بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة انطلاقا من دعم القيادة السياسية لملف تنمية الصادرات نظرا لأهميته الكبرى في توفير فرص عمل وزيادة احتياطي النقد الأجنبي والعمل على تقليل العجز في الميزان التجاري.

وأشار برزي إلى  قيام المجلس بإيفاد عدد 2 بعثة دراسية إلى تنزانيا وأوغندا في شهري مارس وإبريل على التوالي تمهيداً لإيفاد بعثات من الشركات الغذائية أعضاء المجلس إلى اوغندا خلال الفترة من 31 مايو إلى 3 يونيو 2021 ثم بعثة إلى تنزانيا خلال الفترة من 15 – 18 يونيو 2021 بهدف تنمية الصادرات إلى الدول الافريقية، وجارى الاعداد إلى عدد 4 بعثات أخرى إلى الدول الافريقية خلال تلك الفترة.

صادرات مصر المجلس التصديرى للصناعات الغذائية الصناعات الغذائية التصديري للصناعات الغذائية الصادرات

موضوعات متعلقة

التصديرى للصناعات الغذائية: مصر تصدر خمائر لأوغندا بـ 1.3 مليون دولار

التصديري للغذائية يعتزم تنظيم بعثة ترويجية لأوغندا بمشاركة 15 شركة.. نهاية مايو المقبل

صادرات الصناعات الغذائية المصرية لأوغندا تسجل 100 مليون دولار خلال 7 سنوات

الاحتياطي النقدي يرتفع لـ 40.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي

ترشيحاتنا

الدوري الإسباني.. ميسي وديمبلي على رأس قائمة برشلونة لمواجهة غرناطة

أبرزها الشيكولاتة والزيوت.. ننشر أهم صادرات مصر من السلع الغذائية للقارة السمراء.. تفاصيل

بـ لودر وآر بي جي .. القصة الكاملة لـ مذبحة قسم كرداسة

حكايات سفاحي مذبحة كرداسة.. سامية شنن وصهيب الغزلاني ورشيدة

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تحقق 977 مليون دولار خلال الربع الأول من 2021

11 وثيقة.. تعاون مصري ليبي لزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

ضبط 6000 شيشة وغلق 502 مقهى لمخالفة الإجراءات الاحترازية في القاهرة.. صور

القانون يحظر نقل الموظف من فئة الأجر الشهري لليومي دون موافقته ..تفاصيل

شاب يقتل أمه بـ "سكين" بعد أن حاولت منعه من الانتحار

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين جديدين

انفراد.. "ميسي فلسطين" يخسر قضيته ضد النادي الأهلي

في غيبوبة بالعناية المركزة.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ