صادرات مصر من الصناعات الغذائية تحقق 977 مليون دولار خلال الربع الأول من 2021

تنمو 8%

ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية بنسبة 8% خلال الربع الأول من عام 2021 لتحقق 977 مليون دولار في مقابل 908 ملايين دولار خلال الربع الأول من 2020.

وقال المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات القطاع حققت نمو 2% خلال شهر يناير لتبلغ 293 مليون دولار، كما نمت بنسبة 17% خلال فبراير لتبلع 344 مليون دولار، لتزيد بنسبة 4% خلال شهر مارس لتحقق 340 مليون دولار.



وأوضح أن المجلس يعمل حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية من الدراسة التي أعلن عنها في نهاية شهر مارس 2021 والتي اثمرت نتائجها في المرحلة الأولى عن تحديد نسب النمو المتوقعة في قطاع الصناعات الغذائية وأهم الأسواق المستهدفة لنمو الصادرات وتحديد أهم المعوقات الداخلية والخارجية للعمل على حلها.

وأضاف أن ذلك بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة انطلاقا من دعم القيادة السياسية لملف تنمية الصادرات نظرا لأهميته الكبرى في توفير فرص عمل وزيادة احتياطي النقد الأجنبي والعمل على تقليل العجز في الميزان التجاري.

وأشار برزي إلى قيام المجلس بإيفاد عدد 2 بعثة دراسية إلى تنزانيا وأوغندا في شهري مارس وإبريل على التوالي تمهيداً لإيفاد بعثات من الشركات الغذائية أعضاء المجلس إلى اوغندا خلال الفترة من 31 مايو إلى 3 يونيو 2021 ثم بعثة إلى تنزانيا خلال الفترة من 15 – 18 يونيو 2021 بهدف تنمية الصادرات إلى الدول الافريقية، وجارى الاعداد إلى عدد 4 بعثات أخرى إلى الدول الافريقية خلال تلك الفترة.