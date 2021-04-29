وكيل وزارة الصحة : 4960 مواطنا تلقوا لقاح كورونا فى السويس

صرح الدكتور إسماعيل الحفناوي ، وكيل وزارة الصحة والسكان فى السويس ، ان 4960 مواطنا اجمالى عدد الذي تم تطعيمهم بلقاح الكورونا وحدة طب الأسرة مبارك إحدى وحدات التأمين الصحى الشامل التى تم تطويرها بحى فيصل حتى الآن .

وأضاف الدكتور إسماعيل الحفناوي ، فى تصريحات صحفية له، صف بانه يتم دعم المواطنين الغير قادرين ويتم تطعيمهم منزلياً من خلال فرق مدربة ، لافتا ان الفئات المستهدفة هو الفريق الطبى و أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن .

وأضاف ان المديرية قررت زيادة عدد فرق التطعيم سرعة التطعيم بسبب كثافة المتطعمين يوميا بالاضافة الى تم مدة العمل الى الساعة العاشرة مساءا يوميا .

لافتا ان التسجيل الالكترونى بعد تلقي رسالة بالموعد يتم التوجه للمركز و تسليم الأوراق الدالة على الفئة المستهدفة وعمل موافقة مستنيرة والحصول علي الجرعة الاولى ثم تحديد موعد الجرعة الثانية .