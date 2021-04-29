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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الصحة : 4960 مواطنا تلقوا لقاح كورونا فى السويس

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

صرح الدكتور إسماعيل الحفناوي ، وكيل وزارة الصحة والسكان فى السويس ، ان 4960 مواطنا اجمالى عدد  الذي تم تطعيمهم بلقاح الكورونا  وحدة طب الأسرة مبارك إحدى وحدات التأمين الصحى الشامل التى تم تطويرها بحى فيصل حتى الآن  .

 

وأضاف الدكتور إسماعيل الحفناوي ، فى تصريحات صحفية له،  صف بانه يتم دعم المواطنين الغير قادرين ويتم تطعيمهم منزلياً من خلال فرق مدربة ، لافتا ان الفئات المستهدفة هو  الفريق الطبى و أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن .

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وأضاف ان المديرية قررت زيادة عدد فرق التطعيم  سرعة التطعيم بسبب كثافة المتطعمين يوميا بالاضافة الى تم مدة العمل الى الساعة العاشرة مساءا يوميا .

 

لافتا ان التسجيل الالكترونى بعد تلقي رسالة بالموعد يتم التوجه للمركز  و تسليم الأوراق الدالة على الفئة المستهدفة  وعمل موافقة مستنيرة والحصول علي الجرعة الاولى ثم تحديد موعد الجرعة الثانية .

السويس أمراض وزارة الصحة كورونا لقاح كورونا اخبار المحافظات فيروس كورونا

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