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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بلة ريق

بلة ريق.. مبادرة لكشافة جنوب سيناء لإفطار الصائمين علي الطرق |صور

بلة ريق لإفطار الصائمين
بلة ريق لإفطار الصائمين

نظمت مديرية الشباب والرياضة بـ جنوب سيناء مبادرة لإفطار الصائمين علي الطرق السريعة أمام المدن  علي طريق  "النفق - شرم الشيخ" بالتنسيق مع فتيان ومرشدات الكشافة بقيادة القائد الكشفي ربيع قرني بإشراف محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة وأحمد عبد العزيز وكيل المديرية  حيث أطلق علي المبادرة “بلة ريق” لإفطار الصائمين.

 

ورصد موقع "صدي البلد" الإخباري بالصور شباب الكشافة سواء فتيان أو جوالة ومرشدات وهم يقومون بتوزيع التمر والمياه المعدنية والعصائر علي المارين والمسافرين بالطرق قبل الإفطار.

 

وقال القائد الكشفي ربيع قرني، أن الكشافة قائمة علي العطاء وخدمة المجتمع وتربية النشء علي الانتماء وحب الوطن وعمل الخير، مشيرا إلي أن إفطار الصائمين عمل خير يقوم به المصريين طوال شهر رمضان.

 

 ومن جانبه أكد أحمد عبد العزيز وكيل مديرية الشباب والرياضة، أن المبادرات الشبابية مستمرة طوال شهر رمضان وكان أبرزها بلدنا الجميلة و"بلة ريق" بالإضافة لاستمرار الأنشطة الرياضية المتنوعة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية  لفيروس كورونا في مرحلته الثالثة.

 

 وكان أمر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتوفير مياه وتمر وعصائر علي المسافرين الصائمين  عند الكمائن الموجودة في مداخل مدن جنوب سيناء، جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي الأخيرة.

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بلة ريق صائم

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بلة ريق

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الشباب بلة ريق الصائمين جنوب سيناء الطرق

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