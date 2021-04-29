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رئيس التحرير
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الشعور بالضعف أو الحزن.. تعرف على أسباب الاكتئاب .. والدعم والاستشارة والأدوية أبرز طرق العلاج

اسباب واعراض الاكتئاب
اسباب واعراض الاكتئاب

انتشرت في الآونة الأخيرة حالات عديدة من الانتحار ولاسيما في سن الشباب، نتيجة لضغوطات اجتماعية، ومشكلات نفسية.

أكد دكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية لـ "صدى البلد"، أن الاكتئاب مرض مزمن ومصنف عالميًا، كما أنه دافع قوي للانتحار.

أسباب الاكتئاب

وكشف أن هناك أنواعا من الاكتئاب وأبرزها الاكتئاب المزاجي، والذي يكون نتيجة تغيير فصول السنة، ويصيب السيدات أكثر من الرجال بنسبة ٦ إلى ١، ويرجع إلى الهرمونات والتغيرات الأنثوية عند السيدات.

ونصح "هاني" خلال حديثه لـ "صدى البلد"، بعدم الاستهانة عند سماع أن هناك أشخاصًا تمر بالاكتئاب، فهو ناقوس خطر للانتحار.

وتابع أن الوجع النفسي من أشد الأوجاع الذي يتعرض لها الإنسان في الحياة، وهو الوجع غير الملموس غير المحسوس، دون القدرة عن الحديث مع الآخرين.

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أعراض الاكتئاب

 

الاكتئاب هو حالة صحية عقلية واضطراب في المزاج، قد يعاني الأشخاص المصابون بالاكتئاب من هذه العلامات والأعراض:

أعراض الاكتئاب

الشعور بالضعف أو الحزن
تواجه صعوبة في التفكير والتركيز واتخاذ القرارات
الشعور بالضيق
تفتقر إلى الطاقة
النوم كثيرًا أو قليلًا جدًا
فقدان الاهتمام بالجنس
فقدان الاهتمام بالأنشطة التي كانوا يتمتعون بها سابقًا
قد يكون هناك أيضًا شعور بالذنب وتدني احترام الذات.

يمكن أن يؤدي الاكتئاب إلى صعوبة العمل أو القيام بالأعمال اليومية. يمكن أن تشمل المضاعفات انهيار العلاقة وفقدان الوظيفة. بالنسبة لبعض الناس ، قد تظهر أعراض ذهانية.

الاكتئاب مقابل الحزن

يمكن أن يؤدي الحزن الذي يتبع فقدان أحد الأحباء إلى الحزن وأعراض أخرى مشابهة لأعراض الاكتئاب.

يمكن أن تحدث أيضًا مشاعر الحزن والحزن والخسارة والندم بعد الإجهاض أو فقدان الحمل.

إذا تحسنت أعراض الشخص تدريجيًا بمرور الوقت ، فمن غير المرجح أن يكون مصابًا بالاكتئاب.

ومع ذلك ، يمكن أن تشير الأعراض التي تستمر أو تزداد سوءًا إلى الاكتئاب ، وفي هذه الحالة من الضروري طلب المساعدة الطبية.
 

علاج الاكتئاب

يمكن أن تساعد الاستشارة والدعم للأشخاص في التغلب على الاضطرابات العاطفية، قد يجد أي شخص يعاني من الضيق بعد الإنهاء أنه من المفيد طلب الدعم من العائلة أو الأصدقاء أو مجموعة المجتمع.

يمكن أن يساعد ذلك في منع تطور مشاعر الحزن والحزن إلى اكتئاب، إذا حدث الاكتئاب ، فهو حالة قابلة للعلاج.

قد يشمل العلاج:

دعم ، على سبيل المثال ، مجموعة مجتمعية أو عامل صحي
الاستشارة ، بما في ذلك العلاج السلوكي المعرفي (CBT)
الأدوية ، مثل مضادات الاكتئاب
تتضمن عوامل نمط الحياة التي قد تساعد:

تناول نظام غذائي صحي
ممارسة التمارين الرياضية بانتظام
تقليل التوتر قدر الإمكان
تعلم تقنيات الاسترخاء ، مثل اليوجا أو التأمل
تقليل المخاطر
قبل اتخاذ قرار بشأن الإنهاء ، يُنصح بتجربة ما يلي:

التحدث إلى الأشخاص الذين يمكنك الوثوق بهم
تزن كل خياراتك
طلب المساعدة الطبية وطرح أكبر عدد ممكن من الأسئلة على العامل الصحي
محاولة تجنب العزلة ، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب
تجنب الاستسلام للضغط لفعل شيء لا تريدين القيام به ، سواء كان هذا إنهاء الحمل أو استمراره.
قد ينطوي إنهاء الحمل أيضًا على بعض المخاطر الجسدية ، تمامًا مثل أي إجراء طبي أو جراحي آخر.
من الضروري طلب العلاج في منشأة مسجلة مع متخصصين مؤهلين وذوي خبرة لتقليل مخاطر الضرر.

 

علاج الاكتئاب

 

لحزن و الاكتئاب والرغبة في العزلة، جميعها أمور يمكن ان تحدث بأي فرد، وعلى الرغم من اختلاف اسباب الاصابة بـ الاكتئاب، إلا ان هناك بعض الاطعمة الطبيعية تساعد في تحسين الحالة المزاجية والتخلص من الاكتئاب، ووفقا لما نشره موقع "boldsky".


هناك بعض الأطعمة التي تساعد في الحصول علي مزاج جيد وتخلص من التوتر والاكتئاب وأبرزها التالي : 


السلمون:يعد سمك السلمون من أغنى مصادر البروتين لمحبي المأكولات البحرية، فهو يوفر القدرة على التحمل، وتحسين الحالة المزاجية والتخلص من الاكتئاب  فضلا عن دوره كمنشط جنسي.


المكسرات:تحتوي المكسرات على كمية كبيرة من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساعد في إطلاق السيروتونين في مجرى الدم،الذي يمكنه ان يحسن الحالة المزاجية والتخلص من الاكتئاب


الديك الرومي:يحتوي الديك الرومي على مستويات عالية من التربتوفان تفوق تلك المتوفرة بالدجاج، كما أنه يحتوي على مستويات جيدة من الأحماض الأمينية الأخرى، انه يعمل بشكل أفضل على زيادة مستويات السيروتونين في المخ، مما يعزز الشعور بالسعادة والتخلص من الاكتئاب.


الخضراوات الورقية: تحتوي الخضراوات الورقية كالسبانخ والخس وغيرها على أحماض دهنية أساسية كحمض ألفا لينولينيك والذي يساعد في إنتاج السيروتونين ويساعدك في التخلص من الاكتئاب.


الحليب:يحتوي الحليب ومشتقاته الأخرى على ألفا لاكتالبومين، والذي يحتوي على نسبة عالية من التربتوفان، ولهذا السبب ينصح بتناول كوب من الحليب الدافئ قبل النوم، لأنه يحفز السيروتونين، الأمر الذي يجعلنا نشعر بالنعاس وننعم بنوم هادئ ويحسن الحالة المزاجية.


البيض:يعد البيض مصدرا ممتازا للبروتين، كما أنه يحتوي على أحماض أمينية أساسية وأحماض دهنية، ويحتوي البيض أيضا على كمية وفيرة من التربتوفان المثالي للحفاظ على مستويات السيروتونين بالجسم مما يجعله فعال في التخلص من الاكتئاب.

 

 

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