عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات هوندا المستقبلية

شاهد..هوندا تستعرض الداخلية المستقبلية لسياراتها.. صور

سيارات هوندا المستقبلية
سيارات هوندا المستقبلية

قامت شركة هوندا عملاق صناعة السيارات اليابانية في وقت سابق من هذا الشهر و خلال معرض شنغهاي للسيارات ، بعرض سيارتها  الاس يو في الاختبارية هوندا E:Prototype . 

و تم استعراض سيارات شركة هوندا الكهربائية في المستقبل، ولم نحصل على صور لداخليتها، لكن نشرت الفيديو يعرض نظرة أكثر شمولاً على فلسفة التصميم الجديدة لداخلية سيارات هوندا المستقبلية لتدخل ضمن منافسات السيارات المستقبلية .

تعتمد فلسفة تصميم سيارات هوندا الجديدة علي البساطة استنادا للتصاميم الكلاسيكية التي تركز على الركاب لسيارات هوندا القديمة ، حيث ينصب تركيز شركة صناعة السيارات اليابانية على تقليل التعقيد في التصميم الداخلي، وذلك لخلق تجربة مستخدم أكثر تقدماً، كما تهدف إلى زيادة مساحة المقصورة، مع تقليل المساحة المستخدمة للمكونات الميكانيكية والإلكترونية داخل السيارة و المقصورة .

 

 

 

 

 التركيز على الأعمدة الرفيعة، والنوافذ الكبيرة هو الشيء الوحيد الذي لن يتغير كثيراً مقارنة بلغة التصميم الحالية لداخلية سيارات هوندا  وهو ما يخلق إحساساً باتساع المقصورة، فضلاً عن الرؤية الممتازة للطريق وتقليل النقاط العمياء بأقصى قدر ممكن .

 فلسفة التصميم الجديدة إلى رغبتها هوندا في إنشاء تصميمات داخلية ترتبط عاطفياً بأصحابها، ويتم التعبير عن ذلك من خلال تفاصيل التصميم غير التقليدية، وبشكل عام، ستستند جميع طرازات هوندا على لغة التصميم الجديدة، لكن ببعض الاختلافات التي تجعل لكل طراز شخصية وجاذبية فريدة عن الآخر لتلبي الاختلافات الزوقية في منتج واحد .

شركة هوندا سيارات هوندا سيارات مستقبلية أسعار هوندا 2021 في مصر

موضوعات متعلقة

مقارنة بين أكثر 5 سيارات suv انتشاراً في مصر .. صور

وحش صيني جديد .. وصول سيارات جاك 2021 jac S4 الجديدة إلي مصر .. صور

ترشيحاتنا

ليس من بينها ارتفاع الحرارة.. أعراض الموجة الثالثة من كورونا غريبة ومختلفة

شاهد..هوندا تستعرض الداخلية المستقبلية لسياراتها.. صور

أخبار التكنولوجيا.. شاومي تطرح هاتف الألعاب Black Shark 4 للحجز المسبق.. ريلمي تبيع 10 آلاف وحدة يوميا من هذا الهاتف

الخارجية العراقية تكشف موعد انعقاد القمة الثلاثية مع مصر والأردن

عطل مفاجئ يصيب خدمة Gmail في بعض دول العالم

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بـ عيد القيامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دولة عربية تعلن وصول سلالة كورونا الهندية لديها

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

تطورات الحالة الصحية للفنانة وفاء مكي بعد إصابتها بـ كورونا

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

الهند تطلب من مصر تزويدها بعقار ريمديسيفير لمواجهة أزمة كورونا

أول تعليق من النادي الأهلي بعد إعلان جدول مباريات الدوري

رجل يقتل زوجته وابنه باستخدام سم فئران

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ