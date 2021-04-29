شاهد..هوندا تستعرض الداخلية المستقبلية لسياراتها.. صور

سيارات هوندا المستقبلية

قامت شركة هوندا عملاق صناعة السيارات اليابانية في وقت سابق من هذا الشهر و خلال معرض شنغهاي للسيارات ، بعرض سيارتها الاس يو في الاختبارية هوندا E:Prototype .

و تم استعراض سيارات شركة هوندا الكهربائية في المستقبل، ولم نحصل على صور لداخليتها، لكن نشرت الفيديو يعرض نظرة أكثر شمولاً على فلسفة التصميم الجديدة لداخلية سيارات هوندا المستقبلية لتدخل ضمن منافسات السيارات المستقبلية .

تعتمد فلسفة تصميم سيارات هوندا الجديدة علي البساطة استنادا للتصاميم الكلاسيكية التي تركز على الركاب لسيارات هوندا القديمة ، حيث ينصب تركيز شركة صناعة السيارات اليابانية على تقليل التعقيد في التصميم الداخلي، وذلك لخلق تجربة مستخدم أكثر تقدماً، كما تهدف إلى زيادة مساحة المقصورة، مع تقليل المساحة المستخدمة للمكونات الميكانيكية والإلكترونية داخل السيارة و المقصورة .

التركيز على الأعمدة الرفيعة، والنوافذ الكبيرة هو الشيء الوحيد الذي لن يتغير كثيراً مقارنة بلغة التصميم الحالية لداخلية سيارات هوندا وهو ما يخلق إحساساً باتساع المقصورة، فضلاً عن الرؤية الممتازة للطريق وتقليل النقاط العمياء بأقصى قدر ممكن .

فلسفة التصميم الجديدة إلى رغبتها هوندا في إنشاء تصميمات داخلية ترتبط عاطفياً بأصحابها، ويتم التعبير عن ذلك من خلال تفاصيل التصميم غير التقليدية، وبشكل عام، ستستند جميع طرازات هوندا على لغة التصميم الجديدة، لكن ببعض الاختلافات التي تجعل لكل طراز شخصية وجاذبية فريدة عن الآخر لتلبي الاختلافات الزوقية في منتج واحد .