محافظ كفرالشيخ يشدد على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالقطاعات الخدمية .. ويوجه بتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية .. وحملات مكثفة لأعمال النظافة العامة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة

-تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بمدن وقرى كفرالشيخ

-تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لمحافظة كفرالشيخ

-حملات مكثفة لأعمال النظافة العامة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة في كفرالشيخ

-صيانة كشافات الإنارة العامة بقريتى ميت الديبه، وشباس عمير بكفرالشيخ

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ،أعمال تمهيد ورصف الطرق، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستكمال أعمال الرصف، وذلك ضمن تنفيذ مخططات المحافظة لإعادة تأهيل ورصف الشوارع، لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المحافظة، ولتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.



وقام جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، بمتابعة أعمال الرصف طريق 36 المنصور بالأبعادية بطول 1400م وعرض 8م، وذلك لرفع كفاءة الطريق، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، رصف طريق دروسلى/ اجيون بقرية أبو دراز، وذلك لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين.



وأكد محافظ كفر الشيخ، علي رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، موجهاً برفع جميع مخلفات الطريق، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.



وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجارى تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.



يأتي ذلك ضمن أعمال خطة الرصف التي يتم تنفيذها تباعًا، وبالتوازي فى عدد من المراكز والقرى بالمحافظة، طبقاً للإمكانيات المتاحة، و اعتمادات الخطة الاستثمارية لتحسين شبكة الطرق، وخاصة الطرق الترابية لرفع المعاناة عن المواطنين.

كما تابع هانى يوسف، رئيس مدينة سيدي غازي، رفع كفاءة منظومة النظافة العامة وإزالة تراكمات القمامة أولاً بأول بشوارع المدينة، فضلاً عن صيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة.

فيما أشرفَ العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، علي حملات النظافة والتجميل بجميع القطاعات، ورفع الأتربة وكنس الطرق والتأكد من تفريغ جميع الحاويات بالشوارع ورفع التراكمات على جانبي الطريق، وإزالة الحشائش الضارة بالجزر الوسطى والشوارع الفرعية والطرق العامة، فضلاً عن تسوية التربة الرملية وقص وتهذيب الأشجار وزراعة النخيل و قص النجيل بالحدائق العامة، بالإضافة إلى تركيب صناديق القمامة بطريق الكورنيش بدايةً من مجلس المدينة حتى كورنيش الأمل، وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملات النظافة العامة التى شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقرى القن، والروضة، ومنشأة عباس.

وأشرفَ على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، علي رفع المخلفات، وإزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات بقلين البلد والمحطة، وطريق قلين/دسوق، بالإضافة إلى صيانة كشافات الإنارة العامة بقريتى ميت الديبه، وشباس عمير.

وقام الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، بالإشراف على رفع القمامة والمخلفات ونقلها إلى المقلب الرئيسي، ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام بشوارع المدينة، والمداخل والمخارج، والميدان، ومركز الشباب، ومحيط المستشفي، والسنترال، وقصر الثقافة، وأرض الجونة، والطريق العام، وطريق الكورنيش، ومحيط المدارس، بجوار عمارات الإسكان، وطريق المقابر،وذلك حفاظاً علي البيئة والصحة العامة، ورفع كفاءة وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين بكافة مراكز ومدن المحافظة.