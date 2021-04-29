عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

محافظ كفرالشيخ يشدد على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالقطاعات الخدمية .. ويوجه بتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية .. وحملات مكثفة لأعمال النظافة العامة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة

رصف طريق
رصف طريق

-تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بمدن وقرى كفرالشيخ

-تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لمحافظة كفرالشيخ

-حملات مكثفة لأعمال النظافة العامة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة في كفرالشيخ

-صيانة كشافات الإنارة العامة بقريتى ميت الديبه، وشباس عمير بكفرالشيخ

 

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ،أعمال تمهيد ورصف الطرق، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستكمال أعمال الرصف،  وذلك ضمن تنفيذ مخططات المحافظة لإعادة تأهيل ورصف الشوارع، لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المحافظة، ولتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.


وقام جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، بمتابعة أعمال الرصف طريق 36 المنصور بالأبعادية بطول 1400م وعرض 8م، وذلك لرفع كفاءة الطريق، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.


كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، رصف طريق دروسلى/ اجيون بقرية أبو دراز، وذلك لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين.


وأكد محافظ كفر الشيخ، علي رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، موجهاً برفع جميع مخلفات الطريق، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.


وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجارى تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.


يأتي ذلك ضمن أعمال خطة الرصف التي يتم تنفيذها تباعًا، وبالتوازي فى عدد من المراكز والقرى بالمحافظة، طبقاً للإمكانيات المتاحة، و اعتمادات الخطة الاستثمارية لتحسين شبكة الطرق، وخاصة الطرق الترابية لرفع المعاناة عن المواطنين.

 

كما تابع هانى يوسف، رئيس مدينة سيدي غازي، رفع كفاءة منظومة النظافة العامة وإزالة تراكمات القمامة أولاً بأول بشوارع المدينة، فضلاً عن صيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة.

 

فيما أشرفَ العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، علي حملات النظافة والتجميل بجميع القطاعات، ورفع الأتربة وكنس الطرق والتأكد من تفريغ جميع الحاويات بالشوارع ورفع التراكمات على جانبي الطريق، وإزالة الحشائش الضارة بالجزر الوسطى والشوارع الفرعية والطرق العامة، فضلاً عن تسوية التربة الرملية وقص وتهذيب الأشجار وزراعة النخيل و قص النجيل بالحدائق العامة، بالإضافة إلى تركيب صناديق القمامة بطريق الكورنيش بدايةً من مجلس المدينة حتى كورنيش الأمل، وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة.

 

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملات النظافة العامة التى شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقرى القن، والروضة، ومنشأة عباس.

 

وأشرفَ على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، علي رفع المخلفات، وإزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات بقلين البلد والمحطة، وطريق قلين/دسوق، بالإضافة إلى صيانة كشافات الإنارة العامة بقريتى ميت الديبه، وشباس عمير.

 

 وقام الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، بالإشراف على رفع القمامة والمخلفات ونقلها إلى المقلب الرئيسي، ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام بشوارع المدينة، والمداخل والمخارج، والميدان، ومركز الشباب، ومحيط المستشفي، والسنترال، وقصر الثقافة، وأرض الجونة، والطريق العام، وطريق الكورنيش، ومحيط المدارس، بجوار عمارات الإسكان، وطريق المقابر،وذلك حفاظاً علي البيئة والصحة العامة، ورفع كفاءة وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين بكافة مراكز ومدن المحافظة.

 

اخبار كفرالشيخ اخبار المحافظات حملات نظافة أخبار محافظة كفرالشيخ آثار فيروس كورونا

موضوعات متعلقة

حملات مكثفة لأعمال النظافة العامة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة في كفرالشيخ ..شاهد

محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال الرصف في القرى والمدن..صور

ترشيحاتنا

أبرز مميزات كيا سيراتو 2021 في السعودية .. صور

90% من صادرات الأثاث المصري للأردن خشبي بقيمة 11 مليون دولار 2020

ريلمي تبيع 10 آلاف وحدة يوميا من هذا الهاتف

نهال عنبر: نقل وفاء مكى الى مستشفى الهرم ولا تحتاج رعاية مركزة

البابا تواضروس يصلى قداس القيامة بالكاتدرائية ويعتذر عن استقبال المهنئين لظروف كورونا

ريال مدريد يعلن إصابة داني كارفخال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

اتحاد الكرة يخاطب 12 منتخبا لمواجهة مصر وديا

شاب يقتل أمه بـ "سكين" بعد أن حاولت منعه من الانتحار

القانون يحظر نقل الموظف من فئة الأجر الشهري لليومي دون موافقته ..تفاصيل

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين جديدين

ضبط 6000 شيشة وغلق 502 مقهى لمخالفة الإجراءات الاحترازية في القاهرة.. صور

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

انفراد.. "ميسي فلسطين" يخسر قضيته ضد النادي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ