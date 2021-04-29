إزالة 175 حالة تعدي على أراضي حماية النيل في المنيا

إزالة 175 حالة تعدي على أراضي حماية النيل في المنيا
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة ازالت 175 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة "حماية النيل"، بمساحة اجمالية 7329 متر مربع، وذلك ضمن تنفيذ أعمال الموجة الـ 17 من حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة "حماية النيل "للتصدي بكل حسم لاي شكل من أشكال التعديات عليها، وبالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة.
وأكد المحافظ، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بتنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات على مجري نهر النيل بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، والأمن، والجهات المختصة، حيث تم دراسة وتقسيم الحالات المستهدفة الى حالات بسيطة ومتوسطة، كما تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بعدم عودة التعدي مرة اخري على الأراضي التي تم ازالتها.
أوضح المحافظ أنه تم وضع جدول زمني مكون من ثلاث مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى منه في 30 مارس وحتى 8 ابريل 2021، واسفرت عن إزالة 134 حالة، بمساحة اجمالية 5267 متر مربع، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 17 ابريل، وتستمر حتى 9 مايو 2021، واسفرت عن إزالة 41 حالات، حتى الأن، بمساحة اجمالية 2062 متر مربع، كما ستبدأ المرحلة الثالثة منه خلال الفترة من 18 مايو وحتى 30 يونيو القادم.
وأكد محافظ المنيا على استمرار جميع الوحدات المحلية، في ضبط ووقف حالات البناء المخالفة والعشوائية والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لكل من تسول له نفسه ذلك.
وقرر “القاضي”، تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة والشركة المصرية للإتصالات، لوضع آلية للتوافق بين الطرفين في عدد من المواضيع والملفات المشتركة،مع وضع مقترحات للشكل التعاقدي الزمني والمالي والقانوني لعدد من المقرات التابعة للمحافظة،بما يحقق الصالح العام للجميع.
وضم وفد الشركة المصرية للإتصالات عراقي محمد، رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة، والمهندس أحمد عباس، رئيس قطاع شمال الصعيد، والمهندس حسن عزت، مدير عام منطقة إتصالات المنيا، والمهندس أحمد عامر، مدير إدارة سنترال المنيا ،ومديري الشئون القانونية، والعلاقات الحكومية بالشركة، وممثلي المبيعات والتنسيق والمتابعة بالشركة.
أكد محافظ المنيا، حل كافة الموضوعات العالقة بين المحافظة والشركة المصرية للإتصالات والتوافق بشأنها فى إطار الصالح العام ، ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بشأن فض التشابكات بين الجهات الحكومية المتعلقة بالأصول المؤجرة، والعمل على حل وإنهاء أي نزاع قائم بينها .
وشدد المحافظ على الإلتزام بتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزارة التنمية المحلية بشأن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة ، ورفع كفاءة الإنفاق العام ، من خلال إدارة أصول المحافظة، حيث ستضم اللجنة ممثلين عن الشئون القانونية والأملاك والمالية بين الطرفين، وسيتم البدء بفحص الملف الخاص بسنترال أبوقرقاص ، للوصول لصيغة تعاقدية جديدة عقب إنتهاء العقد الخاص به، وكذلك عدد من المقرات والوحدات الإدارية بمراكز مطاي وسمالوط وملوي.
وأوضح المحافظ أنه سيتم التوصل لحلول توافقية أيضا في جميع الموضوعات، حيث تعد الخدمات التي تقدمها الشركة هامة وملحة لجميع المواطنين ،كما يحظى قطاع الإتصالات في الآونة الأخيرة باهتمام كبير، وخاصة في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد والاعتماد بشكل رئيسي على نظام التعلم الإلكتروني.