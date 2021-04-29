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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 175 حالة تعدي على أراضي حماية النيل في المنيا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على أراضي طرح النيل بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة ازالت 175 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة "حماية النيل"، بمساحة اجمالية 7329 متر مربع، وذلك ضمن تنفيذ أعمال الموجة الـ 17 من حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة "حماية النيل "للتصدي بكل حسم لاي شكل من أشكال التعديات عليها، وبالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة.

وأكد المحافظ، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بتنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات على مجري نهر النيل بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، والأمن، والجهات المختصة، حيث تم دراسة وتقسيم الحالات المستهدفة الى حالات بسيطة ومتوسطة، كما تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بعدم عودة التعدي مرة اخري على الأراضي التي تم ازالتها.

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أوضح المحافظ أنه تم وضع جدول زمني مكون من ثلاث مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى منه في 30 مارس وحتى 8 ابريل 2021، واسفرت عن إزالة 134 حالة، بمساحة اجمالية 5267 متر مربع، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 17 ابريل، وتستمر حتى 9 مايو 2021، واسفرت عن إزالة 41 حالات، حتى الأن، بمساحة اجمالية 2062 متر مربع، كما ستبدأ المرحلة الثالثة منه خلال الفترة من 18 مايو وحتى 30 يونيو القادم.

 

وأكد محافظ المنيا على استمرار جميع الوحدات المحلية، في ضبط ووقف حالات البناء المخالفة والعشوائية والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لكل من تسول له نفسه ذلك.


وقرر “القاضي”، تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة والشركة المصرية للإتصالات، لوضع آلية للتوافق بين الطرفين في عدد من المواضيع والملفات المشتركة،مع وضع مقترحات للشكل التعاقدي الزمني والمالي والقانوني لعدد من المقرات التابعة للمحافظة،بما يحقق الصالح العام للجميع.


وضم وفد الشركة المصرية للإتصالات عراقي محمد، رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة، والمهندس أحمد عباس، رئيس قطاع شمال الصعيد، والمهندس حسن عزت، مدير عام منطقة إتصالات المنيا، والمهندس أحمد عامر، مدير إدارة سنترال المنيا ،ومديري الشئون القانونية، والعلاقات الحكومية بالشركة، وممثلي المبيعات والتنسيق والمتابعة بالشركة.

 

أكد محافظ المنيا، حل كافة الموضوعات العالقة بين المحافظة والشركة المصرية للإتصالات والتوافق بشأنها فى إطار الصالح العام ، ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بشأن فض التشابكات بين الجهات الحكومية المتعلقة بالأصول المؤجرة، والعمل على حل وإنهاء أي نزاع قائم بينها .

 

وشدد المحافظ على الإلتزام بتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزارة التنمية المحلية بشأن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة ، ورفع كفاءة الإنفاق العام ، من خلال إدارة أصول المحافظة، حيث ستضم اللجنة ممثلين عن الشئون القانونية والأملاك والمالية بين الطرفين، وسيتم البدء بفحص الملف الخاص بسنترال أبوقرقاص ، للوصول لصيغة تعاقدية جديدة عقب إنتهاء العقد الخاص به، وكذلك عدد من المقرات والوحدات الإدارية بمراكز مطاي وسمالوط وملوي.

 

وأوضح المحافظ أنه سيتم التوصل لحلول توافقية أيضا في جميع الموضوعات، حيث تعد الخدمات التي تقدمها الشركة هامة وملحة لجميع المواطنين ،كما يحظى قطاع الإتصالات في الآونة الأخيرة باهتمام كبير، وخاصة في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد والاعتماد بشكل رئيسي على نظام التعلم الإلكتروني.
 

المنيا الري حماية البناء المخالف التعديات

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