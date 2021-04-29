المبدع الصغير..أنشطة ثقافية وفنية لأطفال مكتبة مصر العامة في مطروح

تعرف على انشطة مكتبة مصر العامة بمطروح

أكد أسامة المرسي مدير مكتبة مصر العامة بمطروح حرص المكتبة على تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والعلمية والفنية والرياضية.

وأوضح اهتمام مكتبة مصر العامة بمطروح بالطفل، وشغل أوقات فراغه في أشياء مفيدة، حيث تقدم قاعة إطلاع الأطفال فعاليات اليوم من برنامج المبدع الصغير الذي يتضمن مجموعة من الورش والأنشطة الثقافية والفنية والعلمية.

وأشار إلى أن البرنامج اليوم يتضمن ورشة عمل فراشة بالورق الملون وذلك لاكتشاف المواهب الفنية لدى أطفالنا ودعمها بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية عن أغرب الأماكن الموجودة بالعالم، وإجراء مجموعة من التجارب العلمية المسلية والممتعة بمعمل العلوم كما اشتمل البرنامج أيضا التعرف على أهم أساسيات برنامج ال word بمعمل الحاسب الآلي.

وأوضح أن البرنامج يوميا مختلف حيث تضم أيضا الأنشطة اليومية ورشة حكى وعرض مجموعة من القصص السلوكية والتهذيبية المتنوعة وتفسير بعض سور القران الكريم وعرض مجموعة من الفيديوهات التي توضح فضل الصيام وتفسير بعض السور القرآنية القصيرة،كما اشتمل البرنامج أيضا على التعرف على أهم أساسيات برنامج ال word بمعمل الحاسب الآلي.

وأشار إلى قيام المكتبة بتنظيم كورسات مخصصة للأطفال لتأهيلهم للمدارس قسم ألماني من سن ٥ سنوات حتى ١٥ سنة ويتم الدارسة بمناهج الأطفال على حسب مستواهم التعليمي والتدريب على الأربع مهارات ( السماع والكتابة والتحدث والقراءة) مع التأهيل للامتحان في معهد جوته من سن ١٠حتي ١٦سنة مضيفا أن مدة الكورس شهرين، يومان في الأسبوع، وتستغرق المحاضرة ساعتين.

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