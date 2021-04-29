جمال شعبان : هذه الأعراض بداية الذبحة الصدرية..احذرها

أعراض القلب

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن الفحص الدورى والطبي مثل صيانة السيارات، أى أنها مهمة جدا ويجب معرفة نسب الضغط بالجسم لتجنب الذبحات الصدرية.



وأضاف "شعبان" خلال حواره ببرنامج "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن نقص الهيموجلوبين فى الدم من الممكن أن يسبب ذبحة صدرية، موضحا أن الشخص الذي لديه زيادة فى الوزن من الممكن أن يكون لديه أنيميا نتيجة نقص الهيموجلوبين.



وتابع أن الأنيميا ليست معناها الفقر فى الغذاء، حيث أنه من الممكن تناول الطعام كثيرا ولكن بطريقة خاطئة، لافتا إلى أنه من الممكن بتحليل بسيط الوقاية من الذبحة الصدرية.



وأكد أن الذبحة الصدرية أو وجع القلب عادة تأتي من قلة التنفس وعدم ارتياح أثناء صعود السلالم، حيث أنه من أجل تجنبها يجب عمل رسم قلب.



وأشار إلى أن الذبحة الصدرية من الممكن أن تأتي من الأغشية مع النفس، مضيفا إلى أن الوجع فى منطقة الصدر لابد أن يحترم واعتباره مشكلة فى القلب إلى أن يثبت العكس.



