محافظ المنيا يتابع أعمال توريد وتركيب تنكات أكسجين في مستشفى الصدر

محافظ المنيا يتابع أعمال توريد وتركيب تنكات أكسجين في مستشفى الصدر
تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال توريد وتركيب تنكات أكسجين إضافية بمستشفي الصدر ، كما تفقد موقع إنشاء غرفة الأشعة المقطعية، ضمن أعمال تطوير المستشفى، وذلك في إطار دعم وزارة الصحة للمنظومة الصحية بالمحافظة.
رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، وفريق أعمال تركيب التنكات.
أكد المحافظ، أن القيادة السياسية تولي المحافظة أهمية قصوى من خلال دعم المنظومة الصحية بها، بكافة جوانبها، وتوفير كافة المستلزمات والأجهزة التي يتم من خلالها مواجهة الظروف التي تمر بها البلاد لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
و ناشد محافظ المنيا المواطنين بعدم التجمع وبخاصة أمام المستشفيات، لمرافقة ذويهم، مؤكداً أن الفرق الطبية تعمل بكامل طاقتها من أجل تقديم خدمة صحية متكاملة دون التفرقة بين مريض وأخر، موجهاً بضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس "كورونا، مشيراً الى أنه تم تخصيص 20 مستشفى داخل المحافظة، لاستقبال حالات كورونا، حيث تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.
من جانبه قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، إنه تم توريد تنكي أكسجين إضافيين لمستشفي الصدر والحميات بسعة 11الف لتر ،ليصبح بكل مستشفى عدد 2 تنك احدهما6 الاف والثانى 11 الف، وذلك في إطار دعم وزارة الصحة للقطاع الطبي بالمحافظة.
وأضاف وكيل وزارة الصحة أن مستشفى الصدر بها 53 سرير رعاية ، منهم 9 تنفس ، ومستشفى الحميات بها عدد 24 سرير عناية وجارى الانتهاء من تطوير المبنى الثاني بسعة 80 سرير.
وفي سياق متصل قرر المحافظ اللواء أسامة القاضي تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة والشركة المصرية للإتصالات، لوضع آلية للتوافق بين الطرفين في عدد من المواضيع والملفات المشتركة،مع وضع مقترحات للشكل التعاقدي الزمني والمالي والقانوني لعدد من المقرات التابعة للمحافظة،بما يحقق الصالح العام للجميع.
وضم وفد الشركة المصرية للإتصالات عراقي محمد، رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة، والمهندس أحمد عباس، رئيس قطاع شمال الصعيد، والمهندس حسن عزت، مدير عام منطقة إتصالات المنيا، والمهندس أحمد عامر، مدير إدارة سنترال المنيا، ومديري الشئون القانونية، والعلاقات الحكومية بالشركة، وممثلي المبيعات والتنسيق والمتابعة بالشركة.
أكد محافظ المنيا علي حل كافة الموضوعات العالقة بين المحافظة والشركة المصرية للإتصالات والتوافق بشأنها فى إطار الصالح العام ، ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بشأن فض التشابكات بين الجهات الحكومية المتعلقة بالأصول المؤجرة، والعمل على حل وإنهاء أي نزاع قائم بينها .
وشدد المحافظ على الإلتزام بتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزارة التنمية المحلية بشأن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة ، ورفع كفاءة الإنفاق العام ، من خلال إدارة أصول المحافظة، حيث ستضم اللجنة ممثلين عن الشئون القانونية والأملاك والمالية بين الطرفين، وسيتم البدء بفحص الملف الخاص بسنترال أبوقرقاص ، للوصول لصيغة تعاقدية جديدة عقب إنتهاء العقد الخاص به، وكذلك عدد من المقرات والوحدات الإدارية بمراكز مطاي وسمالوط وملوي.
وأوضح المحافظ أنه سيتم التوصل لحلول توافقية أيضا في جميع الموضوعات، حيث تعد الخدمات التي تقدمها الشركة هامة وملحة لجميع المواطنين ،كما يحظى قطاع الإتصالات في الآونة الأخيرة باهتمام كبير، وخاصة في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد والاعتماد بشكل رئيسي على نظام التعلم الإلكتروني.