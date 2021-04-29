محافظ المنيا يتابع أعمال توريد وتركيب تنكات أكسجين في مستشفى الصدر

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال توريد وتركيب تنكات أكسجين إضافية بمستشفي الصدر ، كما تفقد موقع إنشاء غرفة الأشعة المقطعية، ضمن أعمال تطوير المستشفى، وذلك في إطار دعم وزارة الصحة للمنظومة الصحية بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، وفريق أعمال تركيب التنكات.

أكد المحافظ، أن القيادة السياسية تولي المحافظة أهمية قصوى من خلال دعم المنظومة الصحية بها، بكافة جوانبها، وتوفير كافة المستلزمات والأجهزة التي يتم من خلالها مواجهة الظروف التي تمر بها البلاد لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

و ناشد محافظ المنيا المواطنين بعدم التجمع وبخاصة أمام المستشفيات، لمرافقة ذويهم، مؤكداً أن الفرق الطبية تعمل بكامل طاقتها من أجل تقديم خدمة صحية متكاملة دون التفرقة بين مريض وأخر، موجهاً بضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس "كورونا، مشيراً الى أنه تم تخصيص 20 مستشفى داخل المحافظة، لاستقبال حالات كورونا، حيث تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.

من جانبه قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، إنه تم توريد تنكي أكسجين إضافيين لمستشفي الصدر والحميات بسعة 11الف لتر ،ليصبح بكل مستشفى عدد 2 تنك احدهما6 الاف والثانى 11 الف، وذلك في إطار دعم وزارة الصحة للقطاع الطبي بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن مستشفى الصدر بها 53 سرير رعاية ، منهم 9 تنفس ، ومستشفى الحميات بها عدد 24 سرير عناية وجارى الانتهاء من تطوير المبنى الثاني بسعة 80 سرير.



وفي سياق متصل قرر المحافظ اللواء أسامة القاضي تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة والشركة المصرية للإتصالات، لوضع آلية للتوافق بين الطرفين في عدد من المواضيع والملفات المشتركة،مع وضع مقترحات للشكل التعاقدي الزمني والمالي والقانوني لعدد من المقرات التابعة للمحافظة،بما يحقق الصالح العام للجميع.



وضم وفد الشركة المصرية للإتصالات عراقي محمد، رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة، والمهندس أحمد عباس، رئيس قطاع شمال الصعيد، والمهندس حسن عزت، مدير عام منطقة إتصالات المنيا، والمهندس أحمد عامر، مدير إدارة سنترال المنيا، ومديري الشئون القانونية، والعلاقات الحكومية بالشركة، وممثلي المبيعات والتنسيق والمتابعة بالشركة.

أكد محافظ المنيا علي حل كافة الموضوعات العالقة بين المحافظة والشركة المصرية للإتصالات والتوافق بشأنها فى إطار الصالح العام ، ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بشأن فض التشابكات بين الجهات الحكومية المتعلقة بالأصول المؤجرة، والعمل على حل وإنهاء أي نزاع قائم بينها .

وشدد المحافظ على الإلتزام بتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزارة التنمية المحلية بشأن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة ، ورفع كفاءة الإنفاق العام ، من خلال إدارة أصول المحافظة، حيث ستضم اللجنة ممثلين عن الشئون القانونية والأملاك والمالية بين الطرفين، وسيتم البدء بفحص الملف الخاص بسنترال أبوقرقاص ، للوصول لصيغة تعاقدية جديدة عقب إنتهاء العقد الخاص به، وكذلك عدد من المقرات والوحدات الإدارية بمراكز مطاي وسمالوط وملوي.

وأوضح المحافظ أنه سيتم التوصل لحلول توافقية أيضا في جميع الموضوعات، حيث تعد الخدمات التي تقدمها الشركة هامة وملحة لجميع المواطنين ،كما يحظى قطاع الإتصالات في الآونة الأخيرة باهتمام كبير، وخاصة في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد والاعتماد بشكل رئيسي على نظام التعلم الإلكتروني.