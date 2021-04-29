عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يهنئ البابا تواضروس وأقباط المحافظة بعيد القيامة: اللهم احفظ بلادنا وشعبها

محافظ قنا
محافظ قنا

أرسل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الإحتفال بعيد القيامة المجيد.

كما بعث ببرقيات تهنئة، لجميع أساقفة و رؤساء الطوائف والإيبارشيات و الكنائس بقنا، و مقدماً التهنئة لجميع المسيحيين بالمحافظة.

وأعرب محافظ قنا، عن خالص تهانيه بهذه المناسبة وبأعياد الربيع، مؤكداً وحدة الشعب المصرى في مواجهة كافة التحديات لإستكمال مسيرة التنمية.

نائب محافظ قنا يجتمع بلجنة التنمية الاقتصادية لمشروع تطوير قرى الريف المصري

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بترعة نجع حمادي

13 ألف و 813 م.. إزالة 90 ٪؜ من حالات التعدي خلال الموجة 17 في قنا

 

كما أعرب الداودي، عن خالص دعواته للمولى عز وجل، بأن بحفظ بلادنا وشعبها من كل مكروه وسوء و أن يديم عليها نعمة الأمن و الاستقرار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

وناشد محافظ قنا، جميع المواطنين بضروره الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا علي صحتهم وسلامتهم،.

 

 

محافظ قنا البابا تواضروس الثاني برقية تهنئة بطريرك الكاثوليك عيد القيامه المجيد

موضوعات متعلقة

قوات إطفاء قنا تسيطر على حرائق التهمت 7 أفدنة قصب بـ قفط

محافظ قنا يؤكد توافر الأكسجين والأدوية في مستشفيات العزل

ترشيحاتنا

أبرز مميزات كيا سيراتو 2021 في السعودية .. صور

90% من صادرات الأثاث المصري للأردن خشبي بقيمة 11 مليون دولار 2020

ريلمي تبيع 10 آلاف وحدة يوميا من هذا الهاتف

6 فوائد غير متوقعة لـ نص ساعة رقص

نهال عنبر: نقل وفاء مكى الى مستشفى الهرم ولا تحتاج رعاية مركزة

البابا تواضروس يصلى قداس القيامة بالكاتدرائية ويعتذر عن استقبال المهنئين لظروف كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطورات الحالة الصحية للفنانة وفاء مكي بعد إصابتها بـ كورونا

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

اتحاد الكرة يخاطب 12 منتخبا لمواجهة مصر وديا

شاب يقتل أمه بـ "سكين" بعد أن حاولت منعه من الانتحار

القانون يحظر نقل الموظف من فئة الأجر الشهري لليومي دون موافقته ..تفاصيل

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين جديدين

ضبط 6000 شيشة وغلق 502 مقهى لمخالفة الإجراءات الاحترازية في القاهرة.. صور

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ