محافظ قنا يهنئ البابا تواضروس وأقباط المحافظة بعيد القيامة: اللهم احفظ بلادنا وشعبها

أرسل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الإحتفال بعيد القيامة المجيد.

كما بعث ببرقيات تهنئة، لجميع أساقفة و رؤساء الطوائف والإيبارشيات و الكنائس بقنا، و مقدماً التهنئة لجميع المسيحيين بالمحافظة.

وأعرب محافظ قنا، عن خالص تهانيه بهذه المناسبة وبأعياد الربيع، مؤكداً وحدة الشعب المصرى في مواجهة كافة التحديات لإستكمال مسيرة التنمية.

كما أعرب الداودي، عن خالص دعواته للمولى عز وجل، بأن بحفظ بلادنا وشعبها من كل مكروه وسوء و أن يديم عليها نعمة الأمن و الاستقرار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وناشد محافظ قنا، جميع المواطنين بضروره الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا علي صحتهم وسلامتهم،.