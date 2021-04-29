أخبار التكنولوجيا.. شاومي تطرح هاتف الألعاب Black Shark 4 للحجز المسبق.. ريلمي تبيع 10 آلاف وحدة يوميا من هذا الهاتف

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

بإمكانيات مذهلة.. شاومي تطرح هاتف الألعاب Black Shark 4 للحجز المسبق عالميا

قدمت شركة شاومي Xiaomi، لمستخدميها خلال الأسبوع الماضي، أحدث الهواتف الموجه للألعاب من سلسلة Black Shark، حيث تضم تشكيلة عملاقة التقنية الصينية الجديدة طرازاين جديدين تحت عنوان Black Shark 4 وBlack Shark 4 Pro.

بمواصفات مذهلة.. سامسونج تكشف عن أجهزة لاب توب Galaxy Book Pro و Pro 360

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن 4 أجهزة كمبيوتر محمولة مختلفة تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10، ضمن حدث Galaxy Unpacked، يلبي كل جهاز حاجة عمل مختلفة.

تخلص من صورك نهائيا.. تعرف على كود مسح الهاتف قبل بيعه لأجهزة أندرويد

يضمن لك كود مسح الهاتف قبل البيع خطوة أمان إضافية، للتخلص من جميع الصور وجميع البيانات الموجودة على هاتفك الذي قررت بيعه، وإلى جانب ذلك، يستخدم ذلك الكود السري من أجل مسح الهاتف قبل البيع لمنع التطبيقات الحديثة من استرجاع الصور والفيديوهات والرسائل القديمة الخاصة بك ويقوم بحذفها نهائيا من الجهاز.

على مدار 20 يوما.. ريلمي تبيع 10 آلاف وحدة يوميا من هذا الهاتف

كشفت شركة ريلمي Realme عن أحدث هواتفها الذكية الرائدة خلال الشهر الماضي، حيث انطلق Realme GT Neo إلى السوق الصينية كهاتف ألعاب بفضل معالج Dimensity 1200، الذي يأتي لأول مرة مع هواتف الشركة، ويمتاز الهاتف بتصميم جريء ومبتكر.

ألكاتيل الفرنسية تكشف عن هاتف Alcatel 1S بسعر اقتصادي



كشفت شركة ألكاتيل الفرنسية، عن هاتفا ذكيا قويا يأتي ضمن إصدارتها من الفئة المتوسطة، ويمتاز هاتف Alcatel 1S، بإمكانيات مذهلة بسعر منخفض، وفيما يلي نستعرض إليك سعر ومواصفات ألكاتيل 1S.