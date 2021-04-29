عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. شاومي تطرح هاتف الألعاب Black Shark 4 للحجز المسبق.. ريلمي تبيع 10 آلاف وحدة يوميا من هذا الهاتف

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

بإمكانيات مذهلة.. شاومي تطرح هاتف الألعاب Black Shark 4 للحجز المسبق عالميا

قدمت شركة شاومي Xiaomi، لمستخدميها خلال الأسبوع الماضي، أحدث الهواتف الموجه للألعاب من سلسلة Black Shark، حيث تضم تشكيلة عملاقة التقنية الصينية الجديدة طرازاين جديدين تحت عنوان Black Shark 4 وBlack Shark 4 Pro.

بمواصفات مذهلة.. سامسونج تكشف عن أجهزة لاب توب Galaxy Book Pro و Pro 360

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن 4 أجهزة كمبيوتر محمولة مختلفة تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10، ضمن حدث Galaxy Unpacked، يلبي كل جهاز حاجة عمل مختلفة.

تخلص من صورك نهائيا.. تعرف على كود مسح الهاتف قبل بيعه لأجهزة أندرويد

يضمن لك كود مسح الهاتف قبل البيع خطوة أمان إضافية، للتخلص من جميع الصور وجميع البيانات الموجودة على هاتفك الذي قررت بيعه، وإلى جانب ذلك، يستخدم ذلك الكود السري من أجل مسح الهاتف قبل البيع لمنع التطبيقات الحديثة  من استرجاع الصور والفيديوهات والرسائل القديمة الخاصة بك ويقوم بحذفها نهائيا من الجهاز.

 

على مدار 20 يوما.. ريلمي تبيع 10 آلاف وحدة يوميا من هذا الهاتف

كشفت شركة ريلمي Realme عن أحدث هواتفها الذكية الرائدة خلال الشهر الماضي، حيث انطلق Realme GT Neo إلى السوق الصينية كهاتف ألعاب بفضل معالج Dimensity 1200، الذي يأتي لأول مرة مع هواتف الشركة، ويمتاز الهاتف بتصميم جريء ومبتكر.

ألكاتيل الفرنسية تكشف عن هاتف Alcatel 1S بسعر اقتصادي
 

كشفت شركة ألكاتيل  الفرنسية، عن هاتفا ذكيا قويا يأتي ضمن إصدارتها من الفئة المتوسطة، ويمتاز هاتف Alcatel 1S، بإمكانيات مذهلة بسعر منخفض، وفيما يلي نستعرض إليك سعر ومواصفات ألكاتيل 1S.

أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا هاتف Alcatel 1S الاخبار ريلمي سامسونج

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا.. واتساب يعمل على ميزة جديدة طال انتظارها.. سامسونج تطلق Galaxy M42 بتقنية الـ 5G

أخبار التكنولوجيا.. أوبو تعلن عن هاتف Oppo A53s بشبكات 5G .. العرض الغامر أحدث مزايا تطبيق زووم Zoom

ترشيحاتنا

ليس من بينها ارتفاع الحرارة.. أعراض الموجة الثالثة من كورونا غريبة ومختلفة

شاهد..هوندا تستعرض الداخلية المستقبلية لسياراتها.. صور

أخبار التكنولوجيا.. شاومي تطرح هاتف الألعاب Black Shark 4 للحجز المسبق.. ريلمي تبيع 10 آلاف وحدة يوميا من هذا الهاتف

الخارجية العراقية تكشف موعد انعقاد القمة الثلاثية مع مصر والأردن

عطل مفاجئ يصيب خدمة Gmail في بعض دول العالم

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بـ عيد القيامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دولة عربية تعلن وصول سلالة كورونا الهندية لديها

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

تطورات الحالة الصحية للفنانة وفاء مكي بعد إصابتها بـ كورونا

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

الهند تطلب من مصر تزويدها بعقار ريمديسيفير لمواجهة أزمة كورونا

أول تعليق من النادي الأهلي بعد إعلان جدول مباريات الدوري

رجل يقتل زوجته وابنه باستخدام سم فئران

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ