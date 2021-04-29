وكيل صحة الشرقية يتفقد القافلة الطبية بقرية ميت أبو عربي بالزقازيق

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بـ الشرقية انه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، تم المرور علي القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية ميت أبو عربي التابعة لمركز ومدينة الزقازيق، والتي بدأت اليوم وتستمر حتي مساء غدا الجمعة، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين.

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم متابعة توقيع الكشف الطبي علي المرضي بالقافلة في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، الرمد، أنف وأذن"، وإجراء الفحوصات المعملية والكشف عن أمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضي مجاناً، وبلغ ما تم توقيع الكشف الطبي عليهم من أهالي القرية حتي وقت الزيارة ٤٠٠ مريض.

وقام وكيل الوزارة بالتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي أثناء العمل، وأكد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، ووجه بتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما قام بمتابعة جلسات التوعية الصحية والتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية الكشف المبكر لأورام الثدي، ومتابعة الأم والجنين أثناء فترة الحمل وما بعد الولادة، وناشد المواطنين وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالتوجه لأقرب مركز للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم

وعلي جانب أخر فقد سادت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة الشرقية عقب تداول صورة من إمتحان الصف الرابع الإبتدائي وبه سؤال اختيار من متعدد مفاده اين ولد سيدنا إبراهيم" فدان،العصلوجي،الشوبك،الزنكلون" .

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سخريتهم من واضع الامتحان مطالبين بسرعة التحقيق في الواقعة ومجازة المتسبب في تلك المشكلة.

ومن جانبه فقد أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرفية في تصريح خاص لموقع صدي البلد انه لا توجد اي مشكلة إطلاقا وخاصة لكون السؤال وارد في المنهج .

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ان واضع الامتحان راعي انه يخاطب طلاب الصف الرابع الابتدائي لذا ذكر أكثر من خيار خاطئ لأسماء قري سهله يمكن ان يعلمها التلميذ.