خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجل 1961 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية ، عن إجراء 193,693 فحصاً خلال الساعات الماضية وذلك ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

وسجلت الصحة الإماراتية 1,961 إصابة جديدة بـ ‎فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلي 518262 بحسب وكالة وام.

فيما رصدت الوزارة تعافي 1,803 حالات خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء منذ تفشي الفيروس وحتي الآن إلي 498943.

الإمارات تجدد التزامها بحماية المرافق الأساسية والمستلزمات الضرورية لحياة المدنيين

العراق والإمارات يبحثان الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

كما سجلت الوزارة 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد الي 1584.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية أعلنت عن تقديم 58,479 جرعة من لقاح ‎كوفيد19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي حتى اليوم إلي 10,466,261.

