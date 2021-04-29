برلماني: الدولة تسعى لتوطين الصناعات الثقيلة بالاستفادة من الخبرات العالمية

أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية استراتيجية الدولة والقيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تحقق التقدم الاقتصادي والصناعي للدولة بجانب توفير فرص عمل للكثير من الشباب، كما أنها تعتمد على التكنولوجيا والوسائل الحديثة.



وأوضح نصر الله خلال تصريحات له، أن مبدأ توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا هو أحد أولويات الدولة في التعاون مع الشركاء العالميين وذلك من خلال الاستفادة من خبرات الدول الرائدة في هذا المجال وعلى رأسها كورويا، مشيرا إلى أن الرئيس سعى إلى تحقيق هذا الهدف خلال استقباله، يونج باي لي، الرئيس التنفيذي للشركة الكورية العالمية "هيونداي روتم"، والاتفاق على إقامة تعاون استراتيجي بين البلدين.



وشدد عضو مجلس النواب أن على أن هذا التعاون سيؤتي ثماره في العديد من المجالات الصناعية، خاصة قطاع الصناعات الثقيلة، التي تعتمد على كثافة العمالة والتكنولوجيا المتقدمة، موضحا أن مصر تمتلك كافة مقومات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتطورة بأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، الامكانيات التي تؤلها لتكون بين الدول الرائدة في هذا المجال خلال السنوات المقبلة.



كما شدد نصر الله على ضرورة متابعة هذا الملف من قبل الحكومة والوزارات المعنية وتذليل كافة العقبات التي تحول دون تنفيذ هذه الاستراتيجية، تنفيذا لتحركات وتوصيات الرئيس السيسي في مجال توطين الصناعة، متوقعا المزيد من التعاون والاستثمارات في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اول أمس الثلاثاء، يونج باي لي، الرئيس التنفيذي للشركة الكورية العالمية "هيونداي روتم"، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، وكذلك السفير جين ووك هونج، سفير جمهورية كوريا في القاهرة.