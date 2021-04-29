محافظ المنيا: معاينة 119 موقعا لمشروعات القطاع الصحي ضمن حياة كريمة
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انه تم الانتهاء من معاينة 119 موقعا للمشروعات المدرجة بقطاع الصحة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري، حيث تستهدف المبادرة 5 مراكز بالمحافظة، وتشمل المواقع 22 موقعا بمركز العدوة، 19 موقعا بمركز ملوي، 43 موقعا بمركز مغاغة، 18 موقعا بمركز أبو قرقاص، 17 موقعا بمركز ديرمواس، مؤكداً انه جاري اعداد التصميمات الهندسية للبدء في تنفيذ الاعمال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
حضر الاجتماع، الدكتور هاني عبد الشهيد، عضو مجلس الشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.
شدد المحافظ، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية، مشيراً الي أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.
ناقش المحافظ، نسب ومعدلات تنفيذ مشروع تطوير منظومة الإسعاف والطب البيطري بنطاق القري المستهدفة، حيث تم الانتهاء من معاينة 11 موقعا لإنشاء وحدات تمركز للإسعاف، بالإضافة الي انه جاري معاينة 21 موقعا اخر واعداد التصميمات اللازمة للبدء في الاعمال، كما تم الانتهاء من معاينة 53 موقعا وجاري اعداد التصميمات اللازمة لتطوير قطاع الطب البيطري.
وأكد محافظ المنيا، على متابعته الدورية والمستمرة للموقف التنفيذي لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها، مشدداً على سرعة الإنجاز في كافة القطاعات والعمل علي زيادة معدلات التنفيذ، لإحداث تنمية شاملة للقطاعات الخدمية والتنموية بالقري المستهدفة، موضحا ان كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مسخره لتوفير الإمكانيات المادية والقوة البشرية لتحقيق معدلات التنفيذ المطلوبة وفقا للجدول الزمني المحدد.
كما استعرض المحافظ، موقف مبادرة" سكن كريم"، والتي تساهم بشكل كبير في دعم الاسر الأكثر احتياجا من خلال توفير سكن كريم، ورفع كفاءة المنازل، وتوصيل خدمات صرف صحي ومياه للشرب، مؤكداً على أن المحافظة بكافة أجهزتها، تذلل كافة العقبات أمام تحقيق حياه كريمة حقيقية للمواطنين.
وفى نهاية الاجتماع أشاد المحافظ، بالأداء الذي تقوم به المنظومة الصحية بالمحافظة بكامل أركانها، وهيئة الإسعاف لما يقدموه من دور هام وحيوي، ولمجهوداتهم المبذولة في مواجهة الظروف التي تمر بها البلاد لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
وفي سياق متصل قرر المحافظ اللواء أسامة القاضي تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة والشركة المصرية للإتصالات، لوضع آلية للتوافق بين الطرفين في عدد من المواضيع والملفات المشتركة،مع وضع مقترحات للشكل التعاقدي الزمني والمالي والقانوني لعدد من المقرات التابعة للمحافظة،بما يحقق الصالح العام للجميع.
وضم وفد الشركة المصرية للإتصالات عراقي محمد، رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة، والمهندس أحمد عباس، رئيس قطاع شمال الصعيد، والمهندس حسن عزت، مدير عام منطقة إتصالات المنيا، والمهندس أحمد عامر، مدير إدارة سنترال المنيا ،ومديري الشئون القانونية، والعلاقات الحكومية بالشركة، وممثلي المبيعات والتنسيق والمتابعة بالشركة.
أكد محافظ المنيا علي حل كافة الموضوعات العالقة بين المحافظة والشركة المصرية للإتصالات والتوافق بشأنها فى إطار الصالح العام ، ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بشأن فض التشابكات بين الجهات الحكومية المتعلقة بالأصول المؤجرة، والعمل على حل وإنهاء أي نزاع قائم بينها .
وشدد المحافظ على الإلتزام بتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزارة التنمية المحلية بشأن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة ، ورفع كفاءة الإنفاق العام ، من خلال إدارة أصول المحافظة، حيث ستضم اللجنة ممثلين عن الشئون القانونية والأملاك والمالية بين الطرفين، وسيتم البدء بفحص الملف الخاص بسنترال أبوقرقاص ، للوصول لصيغة تعاقدية جديدة عقب إنتهاء العقد الخاص به، وكذلك عدد من المقرات والوحدات الإدارية بمراكز مطاي وسمالوط وملوي.
وأوضح المحافظ انه سيتم التوصل لحلول توافقية أيضا في جميع الموضوعات، حيث تعد الخدمات التي تقدمها الشركة هامة وملحة لجميع المواطنين ،كما يحظى قطاع الإتصالات في الآونة الأخيرة باهتمام كبير، وخاصة في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد والاعتماد بشكل رئيسي على نظام التعلم الإلكتروني.