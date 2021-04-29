وزير الأوقاف يفتتح دورة الدعوة الإلكترونية بالإسكندرية.. اليوم
يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس 29 ابريل دورة الدعوة الإلكترونية التي ينظمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.
و قصد التوسع في مجال الدعوة الإلكترونية ولا سيما في ظل ظروف إجراءات التباعد الاجتماعي المصاحبة لانتشار فيروس كورونا عالميًا .
فى سياق اخر.. كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمود الفخراني مساعد للوزير لشئون الامتحانات والتدريب ، والدكتور أشرف فهمي مدير عام الإدارة العامة للتدريب بإعداد أنموذجين : اولا شهادة اجتياز دورة تدريبية لكل الدورات التي يعقبها اختبار ، ثانيا: إفادة بحضور الدورة التدريبية لكل الدورات التي يكتفى فيها بالحضور فقط .
وينطبق ذلك على جميع الدورات التي تعقد ابتداء من تاريخه بما في ذلك الدورات التي تعقد بالجامعات المصرية ، ويشمل ذلك جميع الدورات التي عقدت ابتداء من 1 يوليو 2020 م كمرحلة أولى ، سواء بالإدارة العامة للتدريب أم بأي من الجامعات المصرية .
وفي سياق آخر حققت مديرية أوقاف القاهرة أول (100 صك) في مسابقة شهر رمضان المبارك 1442هـ / 2021م في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف ، وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها ألفان وخمسمائة جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف القاهرة ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة ، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.