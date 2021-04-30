برلمانية: مشروعات دعم المرأة المعيلة تدفع بقوة لحركة الاقتصاد غير الرسمي

أثنت النائبة مرثا محروس عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، علي جهود القيادة السياسية ممثلة في وزارة التضامن، علي إستمرارية تقديم الدعم والمساندة للأسر الفقيرة ضمن الخطة العامة لمشروعات تنمية الأسر وذلك في ظل ظروف صعبة مثل جائحة كورونا.

وأضافت " محروس" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن المرأة المعيلة تحظي بإهتمام بالغ من قبل وزارة التضامن وذلك لما تمثله هذه الفئة من أعداد غفيرة ومن ثم وجد اتجاه قوي لمعاونتهم في الإنفاق علي أسرهم عن طريق توفير فرص عمل لهم من شأنها أيضا تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلن.

و أشارت عضو مجلس النواب، إلي أن تمكين المرأة إقتصاديا واجتماعيا من أهم التوجيهات التي كلف بها الرئيس السيسي وذلك إيمانا منه بمدي قدرة وكفاءة عملها وتأثيره علي المنظومة الاقتصادية بشكل غير مباشر وذلك عن طريق إلحاق مشروعاتها ضمن الاقتصاد غير الرسمي بما يحقق الفائدة العامة.

وكانت قد قالت نفين القباج، وزيرة التضامن، أن الجزء الخاص بمتناهي الصغر كنا 82 ألف مشروع سنة 2017 - 2018، وصلنا إلي 42 الف مشروع، وكنا 420 مليون جنيه، لدينا الان مليار و400 مليون جنيه، وحصلنا علي دعم اضافي لتشغيل العمالة غير المنتظمة يصل إلي 570 مليون جنيه.

وأوضحت القباج، أنه في مشروعات تنمية الأسرة سنحصل علي 3 مليار ونصف، لتشغيل النساء، وستكون هناك اتاحة كبيرة في المشروعات متناهية الصغر بشرط أن يكون فيه نتائج نتائج مثمرة حقيقية نصل بها إلي زيادة دور المرأة الانتاجي وخفض دورها الإيجابي.

وتابعت القباج:أنه يتم عمل لقرض لمشروعات متناهية الصغر للأمهات اطفال الحضانات، حيث تم التركيز علي الطفل في أكثر من جانب، مؤكدة ان فخامة الرئيس أتاح لنا ترخيص الحضانات الغير مرخصة، وتم عمل لجنة وطنية بترخيص الحضانات وصلنا فيها إلي مزايا كبيرة، وأدرجنا الحضانات ضمن المشروعات تناهية الصغر.

ونوهت الوزيرة أنه تم عمل مزايا لمشروعات صغيرة من خلال بنك ناصر للنساء كي يحصلن علي قرض ميسر لعمل حضانات، مؤكدة أنه يتم إنشاء حضانات في جميع قري الريف المصري، وهناك فكرة لإنشاء الحضانات في مراكز الشباب والمدارس والمستهدف أن نمول فرص عمل للشباب في هذه الحضانات