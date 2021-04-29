ريال مدريد يعلن إصابة داني كارفخال

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، إصابة داني كارفخال، ظهير أيمن الفريق.

وقال نادي ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي:" أثبتت الفحوصات الطبية معاناة داني كارفخال من إصابة في العضلة نصف الغشائية في ساقه اليمنى، وسيتم متابعة تطور حالته.

ووفقا لصحيفة “ ماركا” الإسبانية، فإن موسم كارفخال مع فريق ريال مدريد، انتهى.

كان كارفخال أصيب خلال مواجهة تشيلسي، أول أمس، الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب ألفريد دي ستيفانو، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

ومن المقرر أن يخوض ريال مدريد مباراة الإياب أمام تشيلسي، الأربعاء المقبل، على ملعب ستامفورد بريدج.

ويستعد ريال مدريد، حاليا، لمواجهة أوساسونا، المقرر لها، بعد غدا السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز على أوساسونا، لللحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد متصدر الترتيب بـ 73 نقطة.