خطفت أحمد رمزي .. نجوى فؤاد: أنا راقصة محترمة.. وأجهضت نفسي لأحافظ على شكلي

أثارت الفنانة “نجوى فؤاد"، حالة من الجدل الواسع بعد ظهورها ضيفة في برنامج “شيخ الحارة" حيث كشفت خلال اللقاء عن العديد من الأسرار حول حياتها الشخصية والفنية.

قصة إجهاض نجوى فؤاد

وأكدت نجوى فؤاد خلال اللقاء، علي حبها الشديد للفن والرقص بعدما تركت التعليم منذ الإعدادية حتى تركز في عملها فقط، وأشارت إلي أنها قامت بعملية إجهاض أكثر من مرة حتى تحافظ على شكل جسمها.

وتابعت أن فيفي عبده مثال للراقصة الشرقية المحترمة على المسرح، مؤكدة أنها تعتبر نفسها راقصة مصر الأولى.

ولمزيد من التفاصيل حول تصريحات الفنانة نجوى إبراهيم شاهد الفيديو جراف التالي.