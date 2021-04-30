هل تعقيم الحيوانات حرام ؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل تعقيم الحيوانات حرام؟”.

وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الأصل أن تترك الحيوانات على طبيعتها وألا تؤذى والتسلط عليها بالتعقيم حرام، إلا أن يكون ذلك لحاجة تنزل منزلة الضرورة.

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على فيس بوك، أما أن يؤخذ الشخص أمر تعقيم الحيوانات بشكل عام، فهذا الأصل فيه المنع.



حكم تعقيم القطط المنزلية:

حكم تعقيم القط الذى يربى فى المنزل ؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد العماوي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وأجاب "العماوي" قائلًا: إن القط عمومًا تربيته فى المنزل مباحة وجائزة، حيث كان سيدنا أبو هريرة رضى الله عنه يحمل القطة فى جيبه حتى سمى بأبى هريرة، فالقط فى مجمله يجوز تربيته.

وتابع: أما عن تعقيم الحيوانات فرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حثنا على الرحمة مع الحيوان، فمن محاسن الشريعة الرحمة حتى بالحيوان وفى كل شيء.