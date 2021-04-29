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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. انتهاء الدراسة وبدء الإجازة الصيفية لطلاب صفوف النقل.. طارق الجمال: 88 حالة كورونا يتلقون العلاج بمستشفيات أسيوط الجامعية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر، خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم :

 

التعليم تعلن انتهاء الدراسة وبدء الإجازة الصيفية لطلاب صفوف النقل

 

ظاهرة تحدث في سماء القاهرة اليوم .. القمر عند أبعد مسافة له من الشمس

 

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس.. وزير التعليم العالي: إنشاء 6 جامعات تكنولوجية


موعد إعلان نتيجة صفوف النقل وضوابط تقييم الطلاب

 

القومي للبحوث: نجحنا في تحسين كفاءة بطاريات الليثيوم الثانوية بالسيارات الكهربائية

 

إعلان نتيجة الطلاب المقبولين في المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس .. الثلاثاء

 

سؤال امتحان رابعة ابتدائي بالشرقية يثير الجدل.. والتعليم: من المنهج


طارق الجمال : 88 حالة كورونا يتلقون العلاج بمستشفيات أسيوط الجامعية
 

إقبال كبير علي معرض الملابس الخيرى بكلية الصيدلة جامعة عين شمس
 

تطبيق الكتاب الإلكتروني بكليات جامعة مطروح
 

جامعة حلوان تعقد دورات تدريبية أونلاين لتأهيل المقبلين على الزواج (مودة)
 

كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان تشدد على الإجراءات الاحترازية

 

الفرصة الأخيرة للتقديم ببرنامج المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ICGEB .. اليوم

 

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