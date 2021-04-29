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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد العوضي يستطلع رأى متابعيه فى «اللي ملوش كبير»: عامل إية معاكم

احمد العوضي
احمد العوضي

نشر الفنان أحمد العوضي، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وظهر أحمد العوضي في الصورة من كواليس مسلسل اللي ملوش كبير وعلق قائلا :" اللي مالوش كبير عامل معاكم إيه؟". 


مسلسل “اللي مالوش كبير” بطولة ياسمين عبد العزيز بجانب كل من أحمد العوضي، وخالد الصاوي، وعايدة رياض، ودينا فؤاد، وأحمد صادق، وأحمد الرافعي، وإيمان السيد، وأحمد سعيد عبد الغني، ومحمود حافظ، وفتوح أحمد.


«اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

أحمد العوضى رمضان انستجرام الفن ياسمين عبد العزيز

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