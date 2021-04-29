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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التخطيط : تطوير قطاع الزراعة لزيادة فرص العمل والتصدير ..فيديو

دكتور ندى مسعود ،
دكتور ندى مسعود ، مساعد وزير التخطيط

قالت الدكتور ندى مسعود ، مساعد وزير التخطيط ، إن قطاع الزراعة يواجه تحديات ، رغم أن هناك فرص هائلة ظهرت في وجود كورونا ، منها : زيادة الصادرات الزراعية بشكل كبير ، مشيرة إلى أنه تم وضع أهداف معينة في ذلك القطاع .

 

وتابعت " مسعود " عبر " ZOOM " مع برنامج " مال وأعمال " المُذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن في قطاع الزراعة نعمل على زيادة إنتاجية القطاع الزراعي ، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية وجودتها ،  وبالتالي تزداد الصادرات المصرية ، سواء من المحاصيل الزراعية ، أو من المنتجات الزراعية .

 

وأكملت مساعد وزير التخطيط ، أننا نعمل أيضاً على زيادة فرص العمل داخل هذا القطاع ، وزيادة دخول صغار المزارعين ، مؤكدة أن الهدف من البرنامج الإصلاحي هو الانعكاس على حياة المواطنين في كافة القطاعات 
، وعلى المستوى المحلي .

 

وحول قطاع الزراعة وما يخص المياه ، قالت " مسعود " ، إن أحد أهداف هذا القطاع هو الحفاظ على الأمن الغذائي ، والحفاظ على الأمن المائي ، وتوفير السلع الغذائية باستمرار وبتكلفة منخفضة .

وأضافت ، نعمل على تبطين الترع ، و بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية ، نحصل على محاصيل شحيحة استخدام المياه ، وعالية الإنتاجية .

 

الإصلاحات الهيكلية الإقتصاد المصرى اخبار التوك شو برنامج الاصلاح الاقتصادي مساعد وزير التخطيط

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