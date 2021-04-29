عودة مياه الشرب لقرية البياضية والمناطق المجاورة بعد إصلاح الخطوط الرئيسية بـ مراكز القنطرة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، عودة مياه الشرب لقرية البياضية والمناطق المجاورة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك بعد الانتهاء من أصلاح كسر مفاجئ في ماسورة خط المياه الرئيسي قطر 110 مم، وذلك في وقت قياسي، بالإضافة الي غسيل خطوط شبكة المياه بالكامل، وذلك تحت أشراف مباشر من المهندس محمد ماضي رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالقنطرة غرب.

كما أكد اللواء عبد الحميد عصمت، الانتهاء من أصلاح الكسر المفاجئ في ماسورة خط المياه الرئيسى قطر 400 مم، بمركز ومدينة القصاصين، وعودة مياه الشرب لقرية 30 يونيه، والمحسمة القديمة، وقرية أم عزام، بالإضافة الي أصلاح كسر في ماسورة 10 بوصة علي طريق الدواويس بقرية السلام، وذلك تحت أشراف مباشر من محمود حسونة رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالقصاصين.

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وأضاف اللواء عصمت، الانتهاء تماما من أصلاح كسر مفاجئ في ماسورة مياه قطر 6 بوصة بمنطقة منصور بوادي الملاك، كما تم أصلاح كسر في خط 4 بوصة، وذلك بسبب جذور الأشجار، بقرية رقم 6 بمنطقة وادي الملاك، وتم الانتهاء من أصلاح كسر مفاجئ في ماسورة مياه قطر 6 بوصة علي طريق وادي الملاك الرئيسي بالقرب من الوحدة الصحية، وذلك تحت أشراف مباشر من الدكتور وائل عبد المنعم رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالتل الكبير.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

هذا و كان اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اكد علي استمرار عملية صيانة لمنظومة الكلور في محطات المياه، بأشراف الدكتور علي محمد، والكيميائي محمد حسين، والفني إبراهيم حسن، وذلك استعدادا لفصل الصيف، لإطالة عمرها الافتراضي والاستدامة في العمل، وتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين بإقليم محافظات القناة الثلاثة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم الانتهاء من أعمال الصيانة لمنظومة الكلور بمحطة مياه أبوسلطان للفلوميتر المحطة رقم ١ وحيث تم ضبط مفاتيح جرعة الكلور، وانتظام حقن الكلور بوحدتي المحطة، وتم تشغيل المنظومة بأعلى كفاءة، كما تم عمل صيانة لهيدر غاز الكلور بمحطة مياه المستقبل الكبرى، وضبط جرعات الكلور وتشغيل الخط وتحميل المحطة عليه، كما تم عمل صيانة لمنظومة الكلور لمحطة مياه القنطرة غرب، حيث تم إصلاح جهازwater bath الخاص بَعمل المحطة، كما تم عمل صيانة كاملة لكباين منظومة الكلور بمحطة فايد الكبري، ٦٠٠و٨٠٠ لتر ث \، وتم صيانة منظومة الكلور في محطة مياه المنايف، وتم التشغيل وضبط الجرعات.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، على أخذ عينات عشوائية من مياه الشرب، من المنازل، ودور العبادة، والمقاهي، والشبكات من مختلف المناطق، في محافظات القناة الثلاثة بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، لعمل التحليل المطلوبة لها " الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميًا على مدار لـ24 ساعة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة، وأفضل لمواطني إقليم القناة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتًا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفوري لفرق الصيانة الفنية فور تلقي شكاوى العملاء.

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