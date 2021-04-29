تصدير 4300 طن أسمنت أبيض إلى لبنان عبر ميناء العريش

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء العريش البحري التابع للهيئة الاقتصادية السفينة KARAM متجهة إلى لبنان بحمولة 4300 طن أسمنت أبيض حيث يبلغ طول السفينة 94 متر وغاطس 6.8 متر.

وذكرت الهيئة أنه بوصول وشحن هذه السفينة، فإن ميناء العريش البحري التابع للمنطقة الاقتصادية سجل دخول 22 سفينة منذ يناير الماضي، والثامنة من نوعها لتصدير الأسمنت الأبيض إلى السوق الخارجية ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الأسمنت الأبيض عبر ميناء العريش أكثر من 34 ألف طن .

الجدير بالذكر أن ميناء العريش التابع للمنطقة الاقتصادية يشهد عمليات تطوير للحوض الأول، ما بين إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول وأعمال مدنية للأسوار والبوابات الجديدة وطرق رئيسية وأعمال تكريك للممر الملاحي وحوض الميناء ودائرة الدوران وزيادة الغاطس أمام الأرصفة وكذلك استكمال بناء حاجز الأمواج الحالي وبناء حواجز جديدة.

وفى سياق متصل أعلن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 19 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن . كما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة .



وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.