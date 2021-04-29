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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غير مرغوب فيه.. سعفان الصغير : عواد لازم يرحل عن الزمالك

عواد
عواد

علق سعفان الصغير مدرب حراس مرمي الاسماعيلي، على استبعاد محمد عواد حارس الزمالك من قائمة الفريق لمباراة المقاولون بالرغم من عدم وجود أبو جبل بسبب اصابته بفيروس كورونا.


وقال سعفان الصغير عبر برنامج النجوم في رمضان مع ريهام سويلم، كنت أعلم انه سيكون  هناك  مشكلة ستحدث، لوجود 4 حراس مميزين في الزمالك، وكان لابد أن يخرج حارس للإعارة، وهو ما حدث مع محمد صبحي، الذي انتقل للاتحاد السكندري".

 

وأضاف :"عواد لازم يرحل عن الزمالك، لأنه غير مرغوب فيه من مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريسي كارتيرون".

وعن عودة عواد مره اخري للاسماعيلي، قال، إن عودة محمد عواد في يد الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال ومجلس الادارة، وليس للجمهور دخل في اختيار اللاعبين.

استقر باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، بشكل كبير، على التشكيل الأساسي، لمواجهة المقاولون العرب، اليوم، الخميس، في تمام التاسعة والنصف مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تشهد تشكيلة الزمالك الأساسية عودة محمود عبد الرحيم “جنش” لحراسة مرمى الفريق، بدلا من محمد أبو جبل المصاب بفيروس كورونا، بينما سيشارك محمد عبد الغني بجوار محمود  علاء في قلب الدفاع، على  حساب محمود حمدي الونش، الذي يغيب للإصابة أيضا.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما.

الهجوم: أحمد سيد زيزو -  أشرف بن شرقي - حميد أحداد.

 

ويسعى فريق الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتأمين صدارته لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز مؤقتا.

 

ويعاني الزمالك من غيابات عديدة في مباريات اليوم، أبرزها محمد أبو جبل ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح للإصابة، وسيف الدين الجزيري للإيقاف.

 

على الجانب الآخر، يطمح فريق المقاولون العرب في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك لمواصلة الابتعاد عن منطقة الهبوط.

 

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراتان مؤجلتان، بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز الـ 13 برصيد 18 نقطة.

الاسماعيلي سعفان الصغير الزمالك عواد المقاولون

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